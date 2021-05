Ubytování v bezpečném soukromí, k tomu luxusní služby a kolem krásná příroda, to upřednostňují turisté, kteří se chystají na Lipensko. Podnikatelé v ubytovacích službách do apartmánů neváhají investovat stovky milionů korun, neboť zájem o tento typ ubytování je obrovský. Kolem Lipna, nejlépe s výhledem na jezero, jich vyrostou desítky. Mnohé již stojí, další podnikatelé apartmány dostavují.

Někteří z nich je měli v plánu dlouhodobě, jiní v reakci na situaci své plány změnili. Nové apartmány hostům nabídne například právě vznikající velký hotel Element s apartmánovým komplexem v Lipně nad Vltavou, který před sezonou nabízí 12 apartmánů. Všechny mají balkony v délce apartmánu, kryté garáže, dvě koupelny. Chloubou je mezonetový apartmán Deluxe se čtyřmi ložnicemi.

Stejně tak hotelový resort Relax v Dolní Vltavici a resort Lakeside Village v Lojzových Pasekách u Frymburka, kde čtyřhvězdičkovou vesnici tvoří moderní rekreační domy a apartmány v místě zdevastovaného pionýrského tábora Větrník. Tamních všech více než 50 domů či apartmánů je prodaných, a to přes to, že ceny odpovídaly kvalitě a byly na naše poměry vysoké. V hotelu Resort Relax v Dolní Vltavici naplánovali stavbu dalších čtyř apartmánových domů, v každém z nich budou čtyři apartmány různých velikostí. Stavět se začne ještě v tomto roce. Bude se jednat o investici v řádech desítek milionů korun.

Apartmány vzniknou i v Černé v Pošumaví. Tam se rozhodl postavit apartmánový dům Lakeside apartmens Lipno také provozovatel kempu Jestřábí I. Dům obsáhne celkem 22 prémiových bytů. Ten největší má více než 120 metrů, k tomu i prostornou lodžii, saunu a vířivku.

A počet apartmánů rovněž podstatně rozšířil hotel s wellnes službami Knížecí cesta v Bližší Lhotě.

„Další apartmány jsme začali stavět loni 1. března,“ říká Petr Zemek, ředitel hotelu, jenž býval Schwarzenberskou lesovnou a disponuje 27 apartmány, přičemž jedenáct z nich je nových. „A to aniž bychom tušili, co přijde. Pandemie a zavření provozu. Zatím nějak přežíváme, ale potřebovali bychom dobrou letní sezonu, abychom se znovu finančně zregenerovali. V současnosti máme červenec a srpen obsazené z osmdesáti procent a doprodáváme poslední místa.“

„Nesmíme přitom zapomínat, že hlavní devizou Lipenska je příroda. A když se o ni připravíme, skončíme,“ zdůraznil Petr Beneš, vyznavač adrenalinových sportů, který stojí za realizací nového apartmánového domu Lakeside apartmens Lipno v Černé. „Proto investoři musí být opatrní a investovat s minimálním zatížením pro přírodu, kterou si musíme uchránit,“ uvědomuje si. „Užitnou plochu, kterou zabereme, musíme minimalizovat, proto třeba my v našem projektu nemáme venkovní stání, ale garáže, v nichž budou auta schovaná. Dům je součástí přírody, zeleň se promítá i do jeho fasády. Budeme se snažit do apartmánového domu dostat rezidenty, aby se přestěhovali na Šumavu a z Lipenska nevznikl skanzen.“

„Síla Šumavy a Lipenska je v tom, že je to velmi rozmanitá turistická destinace,“ připomněl Jiří Mánek z Turistického spolku Lipensko. „Každý si tu najde to své a nebude se nudit ani jeden den. Je tu příroda, voda, památky, ale i turistický průmysl v Lipně nad Vltavou, který je nesmírně důležitý. Je to dobře rozložené – levý břeh patří rozvoji služeb a pravý břeh přírodě.“