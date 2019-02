Prachatice /ANKETA/ – Snahu změnit postup přidělování městských bytů v Prachaticích měli zastupitelé Živých Prachatic. Jejich nápad na vytvoření pracovní skupiny, která by vypracovala nové podmínky, byl smeten ze stolu jedenácti koaličními hlasy. Koalice se zdržela. Návrh Živých Prachatic podpořila ODS a Pro Prachatice.

Prachatická radnice, ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Martin Malý (Nezávislí), starosta města, před hlasováním uvedl, že ustanovit pracovní skupinu není šťastné řešení. Na otázku Júsufa Traore (Pro Prachatice), zda má šťastnější, upřesnil: „Vytvoření skupiny nic zásadního nemění. Dá se to řešit tím, že se sejdeme a objasníme, jakým způsobem rada tyto věci řeší.“

Bytová situace v Prachaticích:

- Město vlastní přibližně 1400 bytových jednotek.

- Zhruba 80 bytů jsou byty zvláštního určení, tedy byty v Domech s pečovatelskou službou na Skalce a Na Sadech, kde se platí nájemné 16,43 Kč za metr čtvereční.

- Přibližně 300 bytů jsou byty postavené za spoluúčasti dotace, kde je omezena výše nájemného.

- Pro získání bytu z městské nabídky, pro které platí výše nájemného nejméně 53,49 korun za metr čtvereční, musí žadatel splnit kritéria uvedená ve Směrnici č. 2/2015. To jsou například výše nabízeného nájemného, skutečnost je-li žadatel občanem ČR a má v Prachaticích trvalý pobyt delší než jeden rok, potřebnost bytu a jeho současná bytová situace, sociální postavení žadatele, skutečnost, zda zájemce pracuje či podniká v Prachaticích či blízkém okolí a další.

Barbora Koritenská (Živé Prachatice), která vytvoření pracovní skupiny navrhovala, tvrdí, že nejsou jasně stanovena kritéria. „Rozhoduje na prvním místě výše nájemného nebo sociální postavení nájemce,“ ptala se. Pozastavila se nad ubývajícím počtem obyvatel, za posledních deset let to bylo na osm set lidí. Komplikací je podle ní podmínka trvalého bydliště. „Pro lidi, kteří by se chtěli přistěhovat, není ideální,“ zhodnotila s tím, že výběr nového nájemníka je založen na subjektivním posouzení rady města.

Zároveň Barbora Koritenská podotkla, že také nepřehledné jsou informace a dokumenty na městských webových stranách. „V jiných městech mají nejen jasná kritéria, ale také návodné otázky, jak žádost vyplnit,“ zkonstatovala s tím, že úprava pravidel by se mohla týkat také upřesnění počtu startovacích bytů či bytů sociálních. Následně by mohla plánovat možnou další bytovou výstavbu.

To, že vybírá nové nájemníky rada města, Martin Malý (Nezávislí), starosta Prachatic, vysvětlil zrušením bytové komise, která vlastně také byla jakousi pracovní skupinou. „Pokud žadatele posuzovala ještě bytová komise, přidělení bytu se prodlužovalo,“ ujistil Martin Malý. Upřesnil, že zájem o městské byty od doby deregulace nájemného na přelomu let 2009 a 2010 vzrostl. Tehdy mělo město Prachatice volných zhruba sto bytů. Za poslední roky podle něho ubylo volných bytů. „V současné době máme volných přibližně třicet bytů,“ doplnil s tím, že jen zhruba třetina je v panelových domech. Velkou část tvoří neopravené byty v historickém centru. S nabídkou startovacích bytů město Prachatice teprve přijde. Ty totiž připravuje v bytovém domě v Krumlovské ulici. „A ten jste chtěli vyměnit za hotel,“ připomněl Martin Malý opozičním zastupitelům jejich návrh na prosincovém jednání zastupitelstva.

Pokud jde o sociální postavení žadatele s ohledem na cenu nájemného, Martin Malý uvedl, že rada k tomu přihlíží ať už v případě matek samoživitelek, které se dostanou v souvislosti s rozvodem do bytové tísně. Kritérií pro výběr je několik a rada posuzuje kombinaci všech.

Podle Jakuba Nepustila (Živé Prachatice) si může vedení města myslet, že pracovní skupina nic nepřináší: „Ale v bydlení je spousta problémů, což jste potvrdil, proč tedy skupina nemůže řešit skladbu bytů, přestavby bytů podle poptávky zájemců, či případně stavbu domů, když se k tomu připravují dotační peníze. Skupina přeci vytipuje problémy a může hledat cesty, jak to řešit. Zda budeme postupovat podle jejích návrhů, je na radních a zastupitelích.“ Právě pracovní skupina by mohla podle Jakuba Nepustila dát požadavky na bydlení v areálu bývalých kasáren, kde by se měl uskutečnit v prosinci schválený workshop studentů architektury. Ti by tak mohli dostat zadání, jakou má město představu a tu následně přenést do svých studentských prací.