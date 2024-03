/OBRAZEM/ V plném proudu jsou práce na revitalizaci Pivovarských teras ve Vimperku. „Počasí nám letos v zimě mimořádně přálo. Práce jdou přesně podle harmonogramu,“ zkonstatovala vimperská starostka Jaroslava Martanová.

Rekonstrukce Pivovarských teras ve Vimperku. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Hora bahna a v něm řemeslníci. Tak vypadají už pár dní vimperské Pivovarské terasy. V úterý 12. března se konal další z kontrolních dnů a jak vimperská starostka Jaroslava Martanová podotkla, vše jde podle plánu a žádné více či méně práce nejsou na pořadu dne. „V průběhu stavby řešíme jen drobnosti, o nichž jsme při zpracování projektu nevěděli,“ zkonstatovala Jaroslava Martanová. Vedení města Vimperk tak předpokládá, že na konci října budou Pivovarské terasy hotové.

Oprava vimperských Pivovarských teras začala, hotovo bude za rok

Město navíc vykácí vzrostlé stromy nad cestou na svém pozemku. „Chceme, aby se prostor více otevřel a bojíme se, že by kořeny stromů mohly prorůst do opravených teras a opěrných zdí,“ zdůvodnila kácení, které se uskuteční v nejbližších dnech. Součástí oprav vimperských Pivovarských teras je vybudování veřejných toalet v objektu v jejich těsném sousedství. I tam práce podle místostarosty Vimperka Zdeňka Kuncla pokračují podle plánu, i když tam byl drobný problém se vchodem. „Vše je vyřešeno a veřejné toalety budou v provedení ativandal a bez obsluhy, pouze s turniketem,“ popsal. Po dokončení rekonstrukce by vedení města ještě chtělo řešit parkoviště v Pivovarské ulici před objektem gymnázia.

Celá renovace Pivovarských teras vyjde na 25 milionů korun a 85 procent částky zaplatí dotace z příhraničního fondu.

A jak budou Pivovarské terasy v říjnu vypadat? Podívejte na původní stav a představu architektů