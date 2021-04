Už před půl osmou ráno začali do Základní školy v prachatické Vodňanské ulici přicházet první žáčci. Ti, které doprovázeli rodiče, museli zamířit rovnou do tělocvičny, kde měli možnost rodiče být u testování.

Testování školáků v ZŠ Vodňanská. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Ostatní šli rovnou do své třídy. Jedou z maminek, která svou dceru doprovázela do školy, byla Petra Nachlingerová. V tělocvičně dostali test a návod, jak ho provést. "Ta chvilka napětí za to stojí. Dcera se do školy těšila," řekla maminka z Prachatic. Podobně to měly i ostatní děti ve 2. A třídě. Jejich třídní učitelka Dagmar Hudeck a asistentka Aneta Kubičková dětem nejprve pustily instruktážní video. "To už jsem viděl," zaznívalo z lavic, čímž děti potvrzovaly, že rodiče přípravu nepodcenili.