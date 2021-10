PODÍVEJTE SE: Prachatičtí po koronavirové pauze zase vítají občánky

Po více než roce prachatický starosta Martin Malý přivítal v Obřadní síni nové občánky Prachatic. Naposledy se s novými obyvateli setkal v březnu 2020. Přivítání nových občánků Prachatic bylo výjimečné. Zatím, co se pyšní rodiče a prarodiče zapisovali do pamětní knihy města, jejich děti důkladně zkoumaly prostory Obřadní síně. Nebývá zvykem, že noví občánci přijdou na slavnostní vítání do života pěkně „po svých“. Všichni totiž brzy oslaví druhé narozeniny.

Po více než roce prachatický starosta Martin Malý přivítal nové občánky. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Starosta Martin Malý po nucené koronavirové pauze přivítal mezi obyvatele Prachatic také Lukáše Dreslera, který je prvním dítětem narozeným v roce 2020. Na vítání občánků ho doprovodili rodiče Tomáš Dresler a Eva Dreslerová Krouská, prarodiče i starší bráškové. Se svými rodiči a mnohdy i prarodiči na vítání občánků dorazilo ještě další tři holčičky Nikol Králíková, Viktorie Maňhalová a Sofie Taliánová a šest kluků Martin Fulín, Vojtěch Kneifl, Jiří Marek, Sebastián Pivoňka, Martin Türk a Jaroslav Vrána. Podle Jana Bauera se nová zkušenost s koalicí podařila. Vyhrála touha po změně Přečíst článek › O úvodní kulturní vystoupení se postaraly děti z Mateřské školy v České ulici.



Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme jim více čtení. V říjnu navíc k vybraným předplatným zdarma e-průvodce Zázračné Česko.Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu