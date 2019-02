ODS

1. Ing. Jiří Cais 42 let Podnikatel ODS

2. Ing. Martin Paštika, MBA 48 let Podnikatel ODS

3. Mgr. Dagmar Rückerová 61 let Ředitelka školy bez politické příslušnosti

4. Michal Marek 37 let Manager ODS

5. Bohumil Kantor 66 let Instruktor potápění bez politické příslušnosti

6. Hana Sovová 65 let Účetní ODS

7. Mgr. Kateřina Koubová 38 let Manažerka ODS

8. Mgr. Jiří Toušl 61 let Učitel ODS

9. Jakub Vacík 34 let Podnikatel ODS

10. Luboš Jančar 49 let Podnikatel ODS

11. Josef Záleský 44 let Podnikatel bez politické příslušnosti

12. Mgr. Alžběta Rückerová 36 let Učitelka bez politické příslušnosti

13. Anna Jančarová 36 let Podnikatelka ODS

14. Ing. Michal Gabauer 28 let Ekonom bez politické příslušnosti

15. Bc. Ondřej Kraml, DiS. 34 let IT specialista bez politické příslušnosti

16. Gabriela Králová 48 let Obchodník . ODS

17. František Sova 70 let Důchodce ODS