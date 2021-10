Nejsložitějším místem Jižní tangenty, která vzniká na jih od Českých Budějovic, je křížení budoucí nové komunikace se silnicí z jihočeské metropole na Včelnou a stezkou pro pěší a cyklisty, která povede souběžně se silnicí.

Právě v tomto křížení je nyní uzavřena provizorní komunikace mezi Českými Budějovicemi a Včelnou kvůli překládce inženýrských sítí. Objízdnou trasou je silnice I/3. Týká se to i veřejné dopravy. Zároveň v lokalitě probíhá železniční výluka, kvůli úpravám tratě. Staveniště je aktuálně nepřístupné i pro pěší a cyklisty. Uzavírka začala 28. září a má trvat do 7. října 2021.

Zdroj: Youtube

Například obec Včelná využije uzavírku k vlastním pracím, které se dotýkají komunikace na České Budějovice.

Uzavírky mezi Českými Budějovicemi (Rožnovem) a Včelnou citelně prodloužil řidičům dojezdové časy na komunikacích, kterých se dotýká. Je to nejen silnice I/3, kde ale dopravě pomáhá dočasná úprava kruháče u Litvínovic, ale také třeba Branišovská ulice, kudy se chtějí někteří řidiči vyhnout cestě přes I/3 a Litvínovicím. Z uzavírek na jihu Českých Budějovic trvá uzavírka Plavské. Ale Ředitelství silnic a dálnic ČR potvrdilo tento týden, že letos nebude rekonstruovat Strakonickou v úseku Pražská - ulice Na Dlouhé louce. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení ŘSD je to po dohodě se zhotovitelem, který už byl vybrán. Důvodem je to, že by mohlo dojít ke zhoršení průjezdnosti městem při stávajících uzavírkách.

Jižní tangentu staví Jihočeský kraj. Propojí dálnici D3 (sjezd u Roudného) a silnici I/3 (výhledově silnici II. třídy) na trase České Budějovice - Český Krumlov. Její hlavní trasa je v celé délce novostavbou, vede v extravilánu a nezastavěným územím. K největšímu přiblíženi ke stávající zástavbě dochází v prostoru mezi Českými Budějovicemi a Včelnou. Celková délka Jižní tangenty je 2,706 km.