Vizualizace možností, jak by se mohl areál pod rozhlednou změnit, prezentuje město Prachatice na schodišti cestou na vrchol rozhledny na několika tabulích, které si mohou turisté prohlédnout při stoupání po 137 schodech na vyhlídkový ochoz rozhledny.

Tak je prezentováno setkání, které se na vrcholu Libína uskuteční jako součást Dnů architektury tuto sobotu od 15 hodin. Na setkání a vysvětlení, co bude s objekty na vrcholu Libína v nejbližších letech upozornil prachatický místostarosta Jan Klimeš.

Vizualizace, jak by mohl v budoucnu vypadat areál pod rozhlednou na Libíně. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

