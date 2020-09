Lidé z prachatických panelových domů Vodňanské ulici musejí do 20. září parkovat o ulici dál, ve Slámově ve směru od bývalého knihkupectví k Jednotě.

Ve Vodňanské ulici je od středy 2. září podélné parkování zakázáno. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Po dvoudenních zkušenostech s dopravou ve městě poté, co se řemeslníci pustili do opravy Zvolenské ulice, od kruhového objezdu k Hubertusu, musí dojít k úpravě parkování v ulici Vodňanská. Přesně je to podle slov Martina Grožaje, z prachatické Správy a údržby silnic (SÚS) od kontejnerů na tříděný odpad u Jednoty až ke křižovatce k Základní škole ve Vodňanské ulici. „Aby bylo doprava plynulejší je nutné tam po dobu stavby I. etapy, tedy do 20. září, parkování zakázat,“ řekl. Podotkl také, že minimálně tři řidiči porušují předpisy už jen tím, že stojí blíž křižovatce a mnohdy neváhají zastavit přímo v jejím ohybu.