Nárožního domu hned naproti kostela sv. Jakuba si musí všimnout každý, kdo vchází do prachatického centra od Dolní brány. Upoutá ho totiž barokní obraz korunovace Panny Marie (Madony) s andílky a letopočet 1649, tedy rok, kdy freska vznikla.

Ve sklepení objektu jsou prostory ideální pro soukromé akce či posezení s přáteli. Na snímku Daniela Škaroupková. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Majiteli domu s číslem popisným 34 v Křišťanově ulici v Prachaticích jsou manželé Jitka a Jaroslav Venclovi. Ti dům před léty koupili od místního praktického lékaře a následně ho kompletně zrekonstruovali. Samotný obraz na průčelí domů byl naposledy renovován před zhruba třiceti lety. Vypadá ale, jako by to bylo včera, turisté a mnohdy i místní zvedají oči, aby ho mohli obdivovat.

Fresku pan majitel ukáže jednou za rok i na požádání

Do prvního patra obytných prostorů domu se dostanou lidé na obhlídku jednou do roka při Dnech evropského dědictví nebo po domluvě s majitelem. Původně tam byly dva apartmány. Nakonec zůstal velký apartmán vybavený stylovým historickým nábytkem a menší byt k celoročnímu užívání. „Byt pan majitel pronajímá. Apartmán slouží pouze jako zázemí pro něj, jeho rodinu a případně přátele,“ ukazuje nádherně zrenovované prostory prachatická dvaatřicetiletá rodačka a podnikatelka Daniela Škaroupková, která celý objekt spravuje a poslední rok a půl provozuje kavárnu.

Jmenuje se Cafe Madona. Její provoz zahájil před čtyřmi lety sám majitel domu, ale Daniela Škaroupková v jeho nápadu pokračuje. Ti, kdo vejdou do kavárničky, řeknou si, že menší prostor na kavárnu už nemůže existovat. Jenže… Další prostory jsou dvě patra sklepení. „Pan majitel sklep renovoval. Ale zařízený nebyl,“ vysvětluje Daniela Škaroupková. Dodává, že pomohly kamarádky a přátelé. Rozhodli se, že zkusí sklep zařídit s minimálními náklady. A to se povedlo. Nábytek nakoupený v bazaru a antikvariátu renovovali a umístili do části sklepa. Každý, kdo vejde, musí uznat, že jde o „stylovku“.

Cafe Madona v přízemí i ve sklepení

„Právě tady se odehrávají naše ochutnávky vína nebo menší firemní akce,“ ukazuje na místo. Část sklepa stále na svou opravu a zařízení čeká. „Chtěla bych tady jednou udělat archiv s vínem,“ vysvětluje další plány s volným prostorem.

Degustace vín v Cafe Madona v Prachaticích.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováPrávě degustace vína či prosecca jsou častými akcemi v Cafe Madona. Jedna taková ochutnávka se chystá zrovna na sobotu 21. října. Budou to francouzská vína, jejichž degustací provede Tomáš Vlček z Line Of Wine. Degustace se pak budou opakovat se budou každý měsíc. „Zatím máme plán do dubna,“ říká Daniela Škaroupková a dodává, že říjnová degustace je naplněná a v listopadu zbývají pouhá tři místa. Při ochutnávkách je prostor nasvícen a vypadá více než luxusně. „Zvažujeme další akce, ale zatím je to jen v našich myšlenkách. Příští rok ale určitě něco přibude,“ plánuje si prachatická kavárnice Daniela a dodává, že nabídka dortíků je její vlastní výroby nebo od renomovaných cukrářek z Prachatic, Vimperka i okolí. Káva, nealko nebo víno či pivo jsou ve stálé nabídce už od chvíle otevření kavárny.

Sladké i slané, degustace i vlídné zacházení

Ani letos o sezoně Daniela neusnula na vavřínech. Společně s ostatními kavárníky v centru se dohodli s vedením města Prachatice a vznikly zahrádky či terásky. Ta u Cafe Madona je z chodníku a jednoho parkovacího místa před historickým domem. Daniela ji ohraničila vkusnými květináči a lidé si mohli celé léto kávu italskou kávu Lamborghini vychutnat venku s pohledem na kostel sv. Jakuba. „Zájem je i o kvalitní prosecco, prostě letošní léto se povedlo,“ dodává Daniela Škaroupková.

Příští rok by chtěla nabídnout část prostoru k pronájmu na soukromou projekci. Plánuje také možnost snídaňového menu. „Chtěla bych si pronajmout výrobničku, kde bych mohla připravovat pochutiny, třeba domácí paštiku,“ plánuje a přemýšlí nad pomazánkami, které by prý zákazníci k snídani či svačině také ocenili. Chce provoz kavárny stále vylepšovat, aby nabídla něco výjimečného. „V Prachaticích je najednou kaváren dost, a tak se všichni musíme snažit,“ směje se a říká, že přizpůsobuje i dobu otevření kavárny podle toho, zda se koná v centru akce. „Když jsou tu lidé, nezavřeme jim před nosem,“ ujišťuje. Její cílovou skupinou jsou hlavně místní. „Jde o to, že přijde pan XY a já vím, že ten má rád kávu na tenhle způsob. O tom to je,“ uzavírá Daniela Škaroupková.