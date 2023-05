Na začátku letošního roku zveřejnilo vedení města Prachatice průzkum, který zadalo ještě minulé vedení. Průzkum potvrdil, že na sídlišti je kapacita parkování dostatečná.

Nová parkovací místa by měla vzniknout pod ZŠ v Národní ulici. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Podle prachatického starosty Jana Bauera sice existují lokální nedostatky, ale podle norem je počet parkovacích míst tak Kolem silnice spojující Národní ulici a hlavní silnici na Husineckou přehradu by měl být chodník a další parkovací místa.Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková akorát. Ideální by bylo, kdyby majitelé aut využívali garáže v okolí k tomu, k čemu jsou určené. Tedy k parkování aut a ne jako skladovací prostory. Studie mapovala vytíženost parkovacích kapacit na čtvrtém, pátém a šestém bytovém okrsku, tedy v od náměstí Přátelství až po ulice Národní a Mírová. „Vyšlo, že pokud bychom vycházeli striktně z pohledu norem, parkovací kapacita je zhruba dostatečná, byť existují lokální nedostatky. Uvědomujeme si ovšem, že to je hodně striktní pohled, který nereflektuje reálné pocity obyvatel,“ uvedl po zveřejnění studie prachatický starosta.

Zmíněný lokální nedostatek parkovacích míst chce radnice řešit, což koalice slíbila při podpisu koaliční smlouvy po loňských komunálních volbách. První "vlaštovkou" bude sedm nových míst v ulici Národní. "Smlouvu na výstavbu parkoviště pod Základní školou v Národní ulici schválili radní před několika dny," uvedl prachatický starosta Jan Bauer. Radní firmu vybírali ze čtyř zájemců, kteří do termínu podali nabídky. Ta vítězná je z Prachatic a o stavbu nového parkoviště se postará firma Richard Fiala za cenu 295 059 korun bez DPH. "Částka je nižší, než jsme očekávali," upřesnil starosta s tím, že místa budou hotová do konce letošního června.

Město má další vytipovaná místa, kde by bylo možné rozšířit parkování na sídlišti, i když starosta připouští, že se nových míst nebudou desítky. "Víme, že lidé nechtějí parkovací místa na úkor zeleně," uvedl Jan Bauer s tím, že tento názor převažuje v anketě, kterou město udělalo právě mezi obyvateli lokality Národní ulici. Další parkovací místa mohou vzniknout v okolí spojky z Národní ulice směrem k hlavní silnici na Husineckou přehradu. "Počítáme s tím, že tam bude chodník a kapacita parkovacích míst se rozšíří. Musíme ale nejdřív stavbu vyprojektovat. Zatím tedy neznáme konkrétní počet míst ani čas, kdy stavbu zahájíme," zakončil Jan Bauer.