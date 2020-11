Proto také stezka nese název Naučná stezka jeřábka Bošíka. A proč Bošíka? Nachází se totiž na okraji pošumavské obce Bošice. Jedná se o první stezku věnovanou jeřábkovi na jihu Čech, a nejspíše i v Čechách. Pro veřejnost je stezka otevřena od středy 11. listopadu.

Jedná se o cca 600 metrů dlouhou stezku, která návštěvníky zavede do tzv. sukcesních porostů, což jsou přirozeně vzniklé porosty náletových dřevin. Takovéto pozemky, i když působí na první pohled zanedbaně, mají v krajině své místo a dost často jsou domovem celé řady zajímavých rostlin a živočichů. Stejně tak je tomu i tady. Nejzajímavějšími zde žijícími tvory jsou vedle jeřábků lesních i chránění plazi (užovky obojkové, zmije obecné) a obojživelníci (ropuchy obecné, skokani). Z rostlin zaujmou například orchideje kruštíky širolisté.

Návštěvníci se tak na šesti zastaveních, z nichž jedno je situované do nového altánku, dozvědí o zdejších ptácích, rostlinách, o údržbě luk a pastvin, rekultivaci skládky a také o samotném jeřábkovi. Ten všechny návštěvníky celou stezkou provází. Na své si přijdou i ti menší; na každém zastavení jsou pro ně přichystány interaktivní prvky – živočich / potrava / prostředí, zkouška hmatem, mrtvé torzo, pexeso či hmyzí hotel.

Po absolvování stezky je přichystán pro odpočinek altánek, kde se mohou menší ještě zabavit při práci s pracovním listem, který je zde pro ně volně k dispozici. Bošice jsou již šestou lokalitou, kterou pro veřejnost vytvořila základní organizace České svazu ochránců přírody Šumava z programu NET4GAS Blíž přírodě. Po jejím navštívení se návštěvníci mohou vydat do blízké Bohumilické aleje, na naučnou stezku Sudslavický okruh, která slaví letos 10 let od rekonstrukce, k Podlešákovu jilmu na Boubskou, na Velkou Homolku do Vimperka nebo na Alpskou vyhlídku pod Bukovcem.

Naučná stezka začíná i končí na jižním okraji obce Bošice, na úbočí Mařského vrchu. Zde je umístěn altánek (GPS: 49.0842675N, 13.8438342E) a vede odtud i značení.