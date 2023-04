Jedinečné a tradiční. Takové je setkávání lidí z Prachatic a okolí u hřbitova ve Starých Prachaticích. Nikdo neví, kdy tenhle zvyk začal, ale každoročně na Velikonoční pondělí se tam potkávají Prachatičtí, aby si nejen popřáli hezké Velikonoce, ale pobavili se a vykoledovali si nějaké to nabarvené vajíčko.

Prachatické pekání s vajíčky. | Video: Deník/Jana Vandlíčková

Hlavním důvodem k setkání je pekání vajíček. V rámci České republiky se jedná o jedinečnou tradici, která má kořeny hluboko v historii. Pekání na Velikonoční pondělí u prachatického hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla je prý staré dvě stě let. A také letos bylo parkoviště u hřbitova plné lidí.

Hry s vajíčky datují až do středověku, a to po celé Evropě. Patřilo k nim nejen barvení a zdobení vajíček, z nichž se postupem let stalo až umělecké zdobení kraslic, ale i různé soutěžení, jako bylo koulení vajec, pekání nebo sekání. Podle etnografů má takzvané pekání symbolizovat definitivní vítězství jara nad zimou.

Pravidla pekání: Vyzvete kolemjdoucího k souboji a ťukáte špičkou vašeho vajíčka o špičku vajíčka soupeře a pak stejně druhými stranami. Vítěz, jehož skořápka zůstane celá, vyhrává vajíčko druhého.