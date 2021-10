Ve středu 20. října jihočeské nemocnice hlásily 73 pacientů s covid-19. Jak informovala předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová, jedná se o rapidní nárůst oproti minulému týdnu.

„Od pátku se v podstatě počty pacientů s koronavirem na lůžkách zdvojnásobily,“ upozornila s tím, že z toho důvodu rozhodli o decentralizaci péče o pacienty.

Zůstává spolupráce v rámci sektoru České Budějovice, Prachatice a Český Krumlov. „Ostatní okresní nemocnice léčí pacienty s covidem přímo na svých pracovištích,“ upřesnila Roithová.

Vedou Budějovice

Nejvíce nemocných má krajská nemocnice a Tábor, na ARU leží deset nakažených. „Ve středu v Budějovicích ošetřovali pětačtyčet osob a v Táboře dvacet lidí,“ vyčíslila s tím, že další Jihočeši s koronavirm leží také ve strakonické nemocnici.

Nárůst ve srovnání s minulým rokem nelze srovnávat, odpovídá asi jedné osmině. „To je důsledkem proočkovanosti, která je u nás vysoká, hlavně u rizikových skupin,“ uvedla s tím, že jde asi o 65 procent.

Na lůžkách infekčních oddělení podle jejích slov ale převažují neočkovaní jedinci. „Troufnu si odhadnout, že jde až o osmdesát procent pacientů,“ komentovala Zuzana Roithová.

Aktivní řešení

Jak dodala ředitelka Krajské hygienické stanice (KHS) Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová, epidemiologická situace si již žádala aktivní řešení. „Od momentu, kdy se přestalo testovat, vidíme, jak se v dětských kolektivech infekce šíří. Ačkoliv situace není dramatická, určitě je mírnější než loni, přistupujeme k některým doporučením,“ vysvětlila.

Trend je i podle ní narůstající, a proto hygienici přemýšlí, jak jej zpomalit. „Chceme zbrzdit epidemii, a tak nás napadlo prodloužit o dva dny podzimní prázdniny,“ uvedla Kotrbová.

Jedná se o doporučení ředitelského volna, o kterém jednali s hejtmanem Martinem Kubou i primátorem Jiřím Svobodou. „Když by zůstaly děti 9 dní včetně víkendů doma, tak by to mohlo vést k menší počtu kontaktů a zpomalit šíření epidemie,“ míní ředitelka KHS.

Racionální rozhodnutí

Na základě tohoto posouzení současného stavu epidemiologické covidové situace v kraji doporučuje také vedení Jihočeského kraje všem školám prodloužení prázdnin. Podle hejtmana Martina Kuby jde o důležité doporučení, věří, že školy ho využijí a zlepší se tím celková situace z hlediska zvýšeného počtu nemocných.

„Tímto krokem získáme včetně obou víkendů devět dnů k rozpojení školních kolektivů a výrazně tak můžeme zpomalit šíření nákazy v kraji. V žádném případě nebudeme přistupovat k jakýmkoli lockdownům a zavírání škol, ale využít prodloužení podzimních prázdnin považujeme v této chvíli za racionální řešení,“ vysvětlil hejtman Martin Kuba s tím, že se jedná se o doporučení, které by měli zvážit ředitelé a starostové s ohledem na situaci v dané škole a místě.

Podle jeho slov je situace v nemocnicích oproti loňskému roku výrazně klidnější. „Racionálně vyhodnocujeme to, jací pacienti v nemocnicích leží, protože je jasné, že při větším podílu pozitivních lidí v populaci se bude zvyšovat i počet pozitivních na lůžkách,“ uvedl Kuba.

Většinou neočkování

To ale neznamená, že hospitalizovaní mají pouze koronavirus a jsou v těžkému stavu. „Jsou tam i kvůli jiným onemocněním a často zcela bez komplikací s ohledem na covid-19,“ dodal hejtman, pro něhož je velmi důležitá skutečnost, že se rozhodně nemnoží pacienti v mladším seniorském věku, kteří by byli v těžkém stavu, přestože jsou očkovaní.

„Většina hospitalizovaných v těžkém stavu jsou lidé neočkovaní. A pokud máme hospitalizované seniory s očkováním, pak se jedná o jednotky seniorů, jejichž průměrný věk se blíží osmdesáti letům a logicky mají více chorob,“ zdůraznil na závěr Kuba a potvrdil tím i slova doktorky Zuzany Roithové, předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice.

Proočkovanost Jihočeský kraj: