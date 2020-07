V pátek 26. června se na dopravním hřišti konal již 8. ročník závodu odrážedel, který uspořádal Portus Prachatice, o.p.s. s pracovníky z Rodinného centra Sluníčko a dětských skupin Portusáček s finanční podporou města Prachatice.

Prachatický závod odrážedel MiniGP. | Foto: Zuzana Pelikánová

Vysoká účast nás samotné překvapila, do závodu se zapsalo 132 malých závodníků ve věku od 2 do 10 let, v minulých letech byla účast až třikrát nižší. Také letos byla důležitou součástí technická prohlídka závodních strojů ve spolupráci s Policií ČR.