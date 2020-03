Za neděli 22. března bylo k vyšetření na COVID-19 podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslavy Kotrbové posláno šestnáct nových případů. Laboratorní výsledky všech vzorků byly negativní. Počet nakažených na jihu Čech zůstává na třiceti.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Analýza tří desítek onemocnění COVID-19 podle věkových skupin ukázala, že většina nemocných v Jihočeském kraji je v produktivním věku,“ uvádí. Celkem osmadvacet pozitivních případů spadá do věkového rozmezí od 20 do 65 let. Jeden nemocný patří k věkové skupině 10 až 14 let a jeden 65 až 74 let. „Z epidemiologického hlediska je důležité, že poslední nové případy registrujeme u osob, které jsme již umístili do karantény a nemohly tedy onemocnění dál šířit,“ vysvětluje dále Kvetoslava Kotrbová.