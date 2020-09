Kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 se k úterní 18. hodině podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové v kraji zvýšil na 1 817. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 752 a aktuálně pozitivních 1 053 osob.

Od pondělí do úterý přijaly laboratoře k vyšetření v regionu celkem 619 suspektních vzorků a šest vzorků od samoplátců. Z výsledků vyšetřených vzorků od laboratoří potvrdili hygienici k úterní 18. hodině 82 pozitivních. K nemocným přibylo šestatřicet žen a šestačtyřicet mužů.

Nejvíce nových případů přibylo v posledních hodinách na Českobudějovicku (31), Táborsku (16) a Písecku (14).

„Ve třiceti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem ve škole, v pětadvaceti v rodině a ve čtyřech na pracovišti. Dvě osoby se infikovaly v Praze, dvě při léčebném pobytu v clusteru ve Františkových Lázních, jedna v Brně a osm při sportu, z toho dalších šest v rámci jednoho juniorského hokejového týmu. Dva případy mají původ na Ukrajině a jeden v Chorvatsku. V šesti případech původ nákazy dosud zjišťujeme,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

„Bohužel dva nemocní v souvislosti s koronavirovou infekcí zemřeli. V obou případech se jednalo o seniory starší 70 let,“ doplnila.

54 škol s koronou

Zasaženo dosud bylo v kraji k dnešnímu poledni celkem padesát čtyři mateřských, ale především základních a středních škol. Někde byli pozitivní pouze jedinci, některé školy ale zaznamenávají až pět desítek pozitivních žáků a učitelů. „Aktuálně evidujeme z osmi desítek naposledy verifikovaných případů čtyřicet sedm, které se dotýkají učitelů, žáků nebo studentů, většinou jde o přenosy od spolužáků nebo sourozenců. Jde o tři učitele, osmnáct školáků, jedenadvacet středoškoláků a tři vysokoškoláky, kterým semestr teprve začíná. Již minulý týden jsme ale vydali doporučení pro vysoké školy a území kraje, aby jejich rektoři zvážili jako řešení tam, kde je to možné, distanční formu výuky," uvedla ředitelka KHS.

Nákaza v okresech

Ze stávajících 1 053 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 421 na Českobudějovicku, 214 na Táborsku, 116 na Písecku, 92 na Strakonicku, 81 na Českokrumlovsku, 74 na Prachaticku a 55 na Jindřichohradecku.

Dvanáct nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, patří jižní Čechy s 282,11 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k úterní 18. hodině), spolu s Královéhradeckým a Ústeckým krajem do trojice regionů s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 39 043 osob. V povinné karanténě se k úterní 18. hodině nacházelo 563 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v úterý zvýšil o šest na celkových 7 324,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Nové odběrové místo na letišti

Od středy dochází k posílení odběrových míst v Českých Budějovicích. Nemocnice České Budějovice od středy rozdělí kvůli enormnímu zájmu občanů i z jiných regionů o testování stávající kapacity. Odběrové místo pouze pro pěší příchozí se nachází před hlavním vstupem do areálu Nemocnice Č. Budějovice, odběrové místo pro automobily vznikne od středy v areálu Jihočeského letiště v Plané u Českých Budějovic, aby motorizovaní zájemci neblokovali dopravu v centru města. Tato odběrová místa jsou otevřena ve všední dny mezi devátou a čtrnáctou hodinou, kapacita každého je dvě stě stěrů a i přes posílení testovací kapacity je třeba se na tato vyšetření objednat prostřednictvím objednávkového systému dostupného na webu www.nemcb.cz.

„Českobudějovická nemocnice bude provádět testování pouze na základě indikace ošetřujícími lékaři nebo námi jako hygienickou stanicí, nikoliv samoplátců. Ti se mohou bez problémů obracet na jiná pracoviště ve městě nebo na další odběrová místa v kraji,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou té českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Nextclinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab testuje také v Českém Krumlově a v českobudějovické Vrbenské ulici v areálu PCO.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v úterý večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 862 žen a 955 mužů. Z celkových 1 817 dosud potvrzených případů je 570 z Českobudějovicka, 410 z Táborska, 201 z Písecka, 198 ze Strakonicka, 181 z Prachaticka, 135 z Českokrumlovska a 122 z Jindřichohradecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 193 dětí ve věku do 14 let. 440 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 269 v kategorii od 25 až 34 let, 273 v kategorii od 35 do 44 let, 289 v kategorii od 45 do 54 let a 171 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 182 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.