Kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak k pondělní 18. hodině v regionu zvýšil na 1 735. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 752 a aktuálně pozitivních 973 osob.

Od neděle do pondělního večera přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 272 suspektních vzorků a tři vzorky od samoplátců. Z výsledků vyšetřených vzorků od laboratoří potvrdili hygienici k pondělní 18. hodině celkem 84 pozitivních. K nemocným přibylo třiatřicet žen a jednapadesát mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (53) a Táborsku (16). „V šestatřiceti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem ve škole, ve čtyřiadvaceti v rodině a v sedmi na pracovišti. Dvě osoby se infikovaly na slavnostech v Písku, jedna při léčebném pobytu ve Františkových Lázních, jedna při sportu a jedna na Ukrajině. Ve dvanácti případech původ nákazy stále zjišťujeme. K dnešnímu dni bylo v kraji v souvislosti s COVID-19 hospitalizováno aktuálně dvacet tři osob, z toho pět pacientů se závažným průběhem,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Zasaženo bylo v kraji dosud celkem čtyřicet osm škol, aktuálně byly k dnešnímu odpoledni tři uzavřeny, v dalších školách jsou uzavřeny jednotlivé třídy. „Aktuálně evidujeme z posledních verifikovaných případů čtyřicet sedm, které se dotýkají škol. Jde o tři učitele, pětadvacet žáků základních škol, především z Českobudějovicka, třináct středoškoláků a šest vysokoškoláků. Již začátkem minulého týdne jsme vydali před zahájením akademického roku doporučení pro vysoké školy a univerzity na území Jihočeského kraje, aby jejich rektoři zvážili v případě nepříznivého vývoje jako řešení tam, kde je to možné, i distanční formu výuky,“ uvedla ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 973 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 391 na Českobudějovicku, 198 na Táborsku, 102 na Písecku, 84 na Strakonicku, 76 na Českokrumlovsku, 68 na Prachaticku a 54 na Jindřichohradecku. Deset nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, patří jižní Čechy i nadále s 269,37 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k pondělní 18. hodině), spolu s Královéhradeckým a Ústeckým krajem, do trojice regionů s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 38 424 osob. V povinné karanténě se k pondělní 18. hodině nacházelo 459 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v pondělí zvýšil o tři na celkových 7 318,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Nextclinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab testuje také v Českém Krumlově a nyní nově i v českobudějovické Vrbenské ulici v areálu PCO. Odběrové místo pro indikované případy v českobudějovické nemocnici je přesunuto k patrovému parkovišti pro veřejnost, které se nachází u hlavního vstupu do nemocnice. Otevřeno je ve všední dny od 6.30 do 14 hodin. Celkem je nyní v regionu 12 odběrných míst.