/ANKETA/ Dnes pršet nebude. Taková je předpověď jihočeských meteorologů. Počasí v úterý 18. června slibuje tropické teploty. Na jih přichází teplý vzduch ze Sahary, a také na Prachaticku padnou první třicítky letošního léta. Možná i noc bude tropická. Strávíte část týdne u vody.

Tropické počasí vybízí jít k vodě. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Podle předpovědního modelu Aladin to vypadá, že by noc z pondělí na úterý mohla být tropická, tedy teploty by nemusely klesnout pod 20 stupňů Celsia. Podle jihočeské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu bude v úterý 18. června skoro jasno až polojasno a nejvyšší denní teploty vyšlhají na 28 až 31 °C, na horách 23 až 26 °C, podobné počasí bude panovat i ve středu, kdy se během dne při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle objevit i bouřky.

„Ve středu přejde od severozápadu přes naše území studená fronta, za ní bude postupovat nevýrazná tlaková výše. V pátek se obnoví příliv velmi teplého vzduchu od jihu a večer postoupí od západu do Čech další studená fronta,“ píší meteorologové. „Ve čtvrtek bude většinou polojasno, nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, nejvyšší denní teploty 25 až 29 °C.“



V pátek udeří opět tropy, večer přijdou bouřky. Páteční předpověď počítá s polojasnem, později odpoledne a večer od západu má být oblačno až zataženo s bouřkami a přeháňkami. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C, nejvyšší denní teploty v pátek vystoupají na 28 až 32 °C.