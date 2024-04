Déšť, sníh, mraků plná obloha a mnohde i mráz. Taková je předpověď meteorologů na nadcházející víkend. Chladno navíc předpovídají také na většinu příštího týdne.

Dvanáct centimetrů sněhu leží v okolí meteo stanice na Churáňově. | Foto: Roman Szpuk, Meteorologická stanice Churáňov

Ještě ve čtvrtek se sníh držel i na silnicích a vyjet musela auta údržby. V pátek je sněhový poprašek jen na loukách a polích mimo silnice. Ty ale mohou s klesající teplotou, která kolísá kolem nuly, pro změnu namrzat. V pátek by mělo být za zataženo až oblačno. Zpočátku v Čechách místy, během na většině území déšť nebo přeháňky, od 700 metrů nad mořem sněhové. Na Šumavě může připadnout až 20 centimetrů čerstvého sněhu.

Pro příští dva dny pak platí výstraha, v sobotu totiž očekávají ve vyšších polohách Prachaticka, Českokrumlovska a Klatovska další sněhovou nadílku. Od neděle pak mrazivo. „Očekává se mráz, který může poškodit vegetaci, zejména ovocné stromy nebo vzešlou zeleninu,“ uvádějí ve výčtu nebezpečných jevů pro víkend. Obloha by měla být v noci na sobotu a v sobotu zatažená až oblačná. Občasný déšť nebo přeháňky budou nad 600 m srážky sněhové. Denní teploty se budou pohybovat do pěti stupňů nad nulou.

Sníh se drží na vrcholcích šumavských kopců. Při posledním měření Ivo Rolčíka 12. dubna bylo nejvíce na Blatném vrchu (1350 m. n m.) 41 centimetrů. Na Chamer Hütte (1292 m. n m.) 18 a na Velkém Javoru (1437 m. n m.) 6 centimetrů.

Roman Szpuk na Meteorologické stanici na Churáňově naměřil ve čtvrtek 18. dubna 12 centimetrů sněhu a nejnižší teplotu v noci mínus 1,4 stupňů Celsia. Nejvíce ze všech stanic v republice. Z Kvildy hlásí o dva centimetry méně. Teplota v pátek 19. dubna kolem sedmé hodiny ráno se teplota držela na -1° C. „Odpoledne má ale napadnout další sníh," komentoval předpovědi na Kvildě Václav Vostradovský.

A to Volary, které v týdnu zasypal sníh, mají za sebou první letní den. Teplota přesáhla pětadvacet stupňů v neděli 7. dubna v centru Volar, v Tolarově. V posledních dvou letech tam první letní den zaznamenal amatérský meteorolog Ivo Rolčík. Letošní první letní den podle něj „přišel“ extrémně brzy. Nejpozději byl zaznamenán letní den za posledních 18 let v roce 2013, a to až 16. června (25,1 °C).

