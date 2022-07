Bouřky meteorologové v nejbližších dnech neočekávají. "Spíše bude stabilní počasí," naznačil Daniel Maňhal a připojil, že teploty by měly až do středy stoupat. "Ve středu může být až 35 °C," doplnil Daniel Maňhal. Meteorolog dodal, že padnout by tak mohly i některé teplotní rekordy, protože ty mají zpravidla pro dané datum hodnoty mezi 32 až 34 °C. V Českých Budějovicích je to třeba 34,2 °C, a to by mohlo být překonáno.

Příští dny by měly být beze srážek, ta jsou očekávané až ve čtvrtek ve formě slabších přeháněk.