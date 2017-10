Počasí přeje, obchvat Němčic má obrysy

Němčice - Klidnější život, alespoň co do zatížení kamionovou dopravou, mají několik měsíců obyvatelé Němčic. A i kyž se to na přelomu roku opět změní, měla by to být změna jen dočasná. Za obcí se totiž rýsuje vznikaící obchvat.

dnes 12:45 SDÍLEJ:

Radost z toho, jak jdou práce na stavbě obchvatu obce dělníkům od ruky, neskrývá starosta Němčic Radek Rypota. „Počasí zatím hraje firmě do karet, navíc, tím, že je relativně sucho, tak se nám tu neobjevuje ani bahno na silnici,“ popsal starosta Němčic. Obchvat povede v podstatě v těsné blízkosti obce. „V nejbližším místě bude vzdálenost od hřiště k silnici dvacet metrů,“ spočítal. To, nakolik obchvat v takové blízkosti zatíží obec, ukáže podle starosty praxe. „Zda bude větší hluk, když po obchvatu pojedou auta i kamiony rychleji, to zatím nevíme. Podle studie ale nebude zatížení takové, aby byly nutné protihlukové stěny,“ dodal. Obchvat Němčic by měl být někdy v polovině příštího roku.

Autor: Leona Fröhlichová