Teplé počasí na koupání u vody neslibují meteorologové ani na tento pátek, sobotu a neděli. V pátek by mělo v Jihočeském kraji místy pršet, možná se objeví i bouřky. Podobně vypadá předpověď i na víkend.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Attila Racek

Podle Daniela Maňhala z českobudějovického hydrometeorologického ústavu v pátek bude převážně oblačno. „Není vyloučeno, že by se to někdy trochu protrhalo, budou přeháňky, ale mohlo by vykouknout i sluníčko,“ řekl. Maximální teploty se budou pohybovat od 17 do 20 stupňů Celsia. Ojediněle mohou Jihočeši očekávat i bouřky.