Jižní Čechy - Silničáři se už třetí den nezastavili, v terénu mají veškerou techniku.

V Českých Budějovicích se časně ráno na kluzké vozovce na hlavním tahu na Písek převrátil kamion. | Foto: Deník / Redakce

Že se v tomto období hlavní silnice udržují si chválí mladá řidička Andrea Brůhová. Stav silnic třetí třídy však považuje za katastrofu. „Větší část roku se cítím relativně bezpečně. Teď se z cesty do práce se stává ruská ruleta,“ říká personalistka, která každý den dojíždí skoro 80 km z Rudolfova do Suchdola nad Lužnicí.



Podle policejní mluvčí Štěpánky Uhlířové byl z pohledu řidičů nejproblematičtější čtvrtek. „Do půlnoci se stalo více než 70 nehod, což je skoro dvakrát tolik než běžně. Zdá se ale, že nyní už řidiči jezdí opatrněji a berou ohled na zhoršené podmínky na silnicích,“ konstatovala nad bilancí pátečních nehod, které se již nijak nevymykaly obvyklé statistice.



Ani budějovický dopravní podnik už ve čtvrtek problémy se sjízdností komunikací neměl. Při největším sněžení ve čtvrtek odpoledne a navečer ale některé spoje nezvládly kopce na Srubec nebo do Rudolfova. Podle tiskového mluvčího dopravního podniku Viktora Lavičky se ale jednalo pouze o několik spojů, které třeba nedorazily až na konečnou. „Museli jsme počkat, než přijela správa a údržba silnic a posypala vozovku,“ zmínil k situaci v Rudolfově Viktor Lavička.

Silničářům se totiž ve čtvrtek odpoledne porouchal posypový vůz, který měl mimo jiné na starosti stoupání na rudolfovskou Babu a na Hlincovou Horu. Zhruba tři hodiny byl mimo provoz. Než dorazila posila ze Srubce, byla sjízdnost komunikací horší. Ve čtvrtek bylo na Budějovicku nasazeno v celém okrese 32 sypačů správy silnic. Komunikace byly kolem poledne sjízdné. Místy byla uježděná vrstva sněhu posypaná inertním materiálem. Podle Petra Broma, ředitele budějovického střediska Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, obsluhy jely už třetí den ve dvanáctihodinových směnách. Počasí, kdy se střídá mráz a teploty nad nulou a sníh s deštěm, je pro řidiče náročné v častých změnách situace. Pár desítek výškových metrů podle Petra Broma znamená, že v Budějovicích mohou být silnice čisté a třeba u Srubce nebo Chotýčan zasněžené a vyžadující od řidičů větší opatrnost.



Obezřetnost by neměla polevit ani o víkendu, i když meteorologové jsou optimističtí. Eva Plášilová z Českého hydrometeorologického ústavu říká: „Námrazu, ani ledovku, aby to stálo za řeč, nečekáme. Samozřejmě je na místě na silnicích opatrnost.“ Zato meteorologové očekávají čerstvý západní a severozápadní vítr o rychlosti 15 m za sekundu a oproti pátečnímu sněžení a smíšeným přeháňkám oteplení s občasným deštěm. Nad 700 m bude podle Evy Plášilové sněžit.