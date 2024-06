Bouřky, vítr, déšť a kroupy. Počasí v pátek 21. června bude nejisté. Meteorologové tuší, že zítřejší počasí bude více než nevyzpytatelné. Zkomplikuje ho i saharský prach.

Délka dne v nejdelší den roku 2024. | Foto: www.chmi.cz

Podle meteorologických map v pátek od jihu až jihozápadu, proudit teplý, ale vlhký vzduch. Proudění skončí až večer se studenou frontou. „Odpoledne by se v Čechách mohla vytvořit jedna, nebo více supercelárních bouří, doprovázených velkými kroupami, nebezpečnými nárazy větru a intenzivními, krátkodobými srážkami,“ píší meteorologové v předpovědi na pátek. Večer v souvislosti se studenou frontou modely shodují na tom, že Česko zasáhne rozsáhlejší bouřkový systém, kterému budou dominovat nárazy větru, intenzivní srážky a kroupy.

Pro Prachaticko platí v pátek celé odpoledne výstraha před vysokými teplotami. Ty by mezi polednem a šestou vpodvečer měly vystoupat na více než 31 stupňů Celsia. „Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách,“ uvádí výstraha páteční odpoledne.

Mezi druhou odpolední se pak k vedru přidají ještě velmi silné bouřky s nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu. Meteorologové předpokládají kroupy s průměrem přes dva centimetry, přívalové srážky. Intenzivní srážky mohou způsobovat lokální zatopení, rychlý odtok vody z krajiny a prudké rozvodnění menších vodních toků. Výstraha před bouřkami platí až do páteční deváté hodiny večer.

Dny se zase zkracují

Ve čtvrtek 20. června zhruba hodinu před půlnocí skončilo jaro a začalo astronomické léto. Právě čtvrtek byl nejdelším dnem roku. Slunce vstoupilo do znamení Raka a noc na pátek byla nejkratší nocí roku 2024, trvala jen něco málo přes sedm hodin. Od pátku se dny zase až do zimního slunovratu začnou zkracovat. Délka nejdelšího dne je i v Česku rozdílný, závisí to na zeměpisné šířce. Vlastně, čím severněji se nacházíte, tím je den v létě delší. „Rozdíl mezi Šluknovem v severním cípu ČR a Vyšším Brodem v jižním cípu ČR činí přes 24 minut,“ uvádějí meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).