Loni v září jako vzpomínku na 30. výročí sametové revoluce obnovila parta sportovců z Prachatic Běh po Zlaté stezce. Poprvé běželi v roce 1990 v euforii z čerstvě nabyté svobody a pádu „železné opony“.

Sportovci, kteří poběží po trase Zlaté stezky. | Foto: Jan Kocourek

Tehdy běželi po silnici z Prachatic do Pasova a byli u historicky prvního porevolučního setkání vedení města Prachatice a německého Pasova. Loňské obnovení Běhu po Zlaté stezce má na svědomí dlouholetý vytrvalostní běžec Jan Kocourek z Prachatic. Právě on byl jedním z nadšenců, kteří se před téměř jedenatřiceti lety vypravili do Pasova. Loni pět prachatických sportovců zvolilo trasu o něco kratší, štafetou běželi z Prachatic do Grainetu.