Zdroj: Deník/ RedakceNičivé peklo lidi stmelilo. Vlnu solidarity a nezištné pomoci zaznamenávali i redaktoři a redaktorky tehdejších Českobudějovických listů. "Vynášel jsem se synem ze zabahněného bytu zničený nábytek a zařízení, když k nám přišla cizí stařičká paní, přinesla hrnec bramboračky a gumové rukavice. Nečekala ani na poděkování a zmizela jako pohádková stařenka," popisoval Jihočech Pavel.

Podobnou zkušenost měl i Karel, kterému povodeň ve dvou vlnách byt. "Objevili jsme tolik krásných lidí, to by se za normální situace nikdy nestalo. Ani jsme netušili, jak báječní jsou lidé, s kterými jsme dvacet let bydleli v domě," přibližoval. Přiložili ruku k dílu, přinesli kávu nebo čaj. "Někdo nás pozval na sváteční oběd, jiný nabídl prostory k uskladnění. Slzy do očí mi vehnalo gesto starších manželů v důchodu, kteří nám vtiskli do rukou větší bankovku s tím, že jinak pomoci nemohou. Bránil jsem se peníze od nich přijmout, ale trvali na svém," vyprávěl.

Co jsme psali o povodních v úterý 20. srpna 2002.Zdroj: Archiv JVK ČB

