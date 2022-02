Silný vítr v minulých dnech zanechal škody v lesích na Volarsku. Spolupracovník Prachatického deníku Ladislav Beran popsal, že v lesích v okolí Lenory až po České Žleby leží desítky popadaných stromů a některé jsou třeba jen nalomené a hrozí, že poryvem větru mohou případné návštěvníky zranit.

Vstup do lesů na Lenorsku je nebezpečný. Správci Národního parku Šumava proto vydali zákaz. Musejí odklidit vichřicí popadané stromy. | Foto: Ladislav Beran

„Pod Radvanovickým vrchem i v okolí jeho vrcholu od Lenorské hájenky až k Českým Žlebům padlo velké množství stromů. Jsou vidět i ze silnice na České Žleby,“ popsal. Proto Správa Národního parku Šumava trasu úplně uzavřela. A není to jediná část uzavřené Šumavy. Podle informací Jana Dvořáka, mluvčí Správy NP Šumava, park důrazně nedoporučuje vstup do lesních porostů ani hřebenové tůry. „V důsledku velmi silného větru je v terénu značné množství vyvrácených a popadaných stromů,“ zhodnotil. Z důvodu bezpečnosti návštěvníků park uzavřel stezky v areálech návštěvnických center Kvilda i Srní a také Areál lesních her na Stožci.