Na svátky jara nechají cestáři ještě silnice na Šumavě hladce průjezdné, ale hned týden po Velikonocích se pustí do oprav. Technika od Strabagu se přesune k Borovým Ladám. Pracovat začne v pondělí 11. dubna. Tedy pokud jejich plány nezkomplikuje sníh. Jde vůbec o první stavební akci na silnicích Prachaticka v letošním roce. Loni se zpozdil výběr dodavatele stavby, proto byla přesunuta na začátek letošní stavební sezony.

Trhliny v silnici u Borových Lad po opravě zmizí. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Silnici druhé třídy spojující Horní Vltavici a Borovou Ladu s Kvildou sice chtěla prachatická Správa a údržba silnic (SÚS) opravovat už loni, jenže počasí její plány zhatilo, a tak se dodavatelská firma pustí do oprav před letošní letní sezonou. U Borových Lad budou podle informací Martina Grožaje z SÚS tři úseky silnice. První úsek je u autokempu Zahrádky v okolí Pravětínského fmostu ve směru na Borová Lada. „Jde o pět set šedesát metrů komunikace, kde dojde k frézování narušené silnice, v plánu jsou lokální opravy podkladních vrstev a nové položení asfaltu,“ popsal opravy Martin Grožaj s tím, že na závěr přijde na řadu obnova krajnic a vodorovného značení. V tomto případě půjde jen o částečnou uzavírku, opravy se budou provádět vždy v polovině vozovky. „Provoz tam bude řízen ručně,“ doplnil s tím, že opravy jsou naplánované od 11. do 28. dubna.

Ve stejnou chvíli, tedy od 11. dubna bude pro veškerý provoz uzavřen průtah obcí Borová Lada, i tam práce začnou frézováním. „Od křižovatky na Nový svět, kolem hřiště směrem na Svinnou Ladu,“ popsal Martin Grožaj úsek s tím, že Borová Lada vždy zůstane dostupná ze všech směrů, tedy od Horní Vltavice, Kvildy i Nového světa. „Asfalt na silnici se nejprve odfrézuje, povrch zpevní cementová směs a v místech, kde dochází ke spadávání krajnic, se doplní geomříže, aby se zpevnily rizikové úseky,“ popsal. Průtah by měl opraven 28. dubna, ale podle Martina Grožaje jde o klimaticky komplikované území a práce především na cementovém zpevnění může zkomplikovat déšť. Na třetím úseku z Borových Lad na Svinnou Ladu neplánuje SÚS frézování. „Tam se bude po lokálních opravách pokládat nový asfalt na stávající povrch,“ upřesnil Martin Grožaj s tím, že opraveno bude v těchto dvou úsecích asi 1,7 kilometru silnice. Upozorňuje na to, že některé technologické postupy nedovolí průjezd aut a zároveň žádá řidiče, aby dodržovali dopravní značení, které bude opravy doprovázet. „V případě betonových směsí může jít o dny, při pokládce horkého asfaltu o hodiny,“ uklidňuje Martin Grožaj hlavně místní obyvatele. Pro dokončení oprav na úseku silnice z Borových Lad na Svinná Lada má vybraná firma čas nejdéle do 12. května.