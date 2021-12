V historické části Českého Krumlova je v těchto dnech poměrně živo a mezi návštěvníky není nouze ani o cizince. „Ano, lidi chodí,“ přitakal ve stánku s teplými nápoji a sladkými zákusky David Kopenec. „Hlavně byli lidé natěšení toho 26. prosince, to to bylo hodně znát oproti dnešku. Ale lidi chodí.“ Pokud si chcete atmosféru vánočního Krumlova a vánočního trhu ještě užít, tak s tím neotálejte, protože trh, na rozdíl od minulých let, nebude otevřen až do Tří králů. „Vydržíme tu do 2. ledna, ale jinak nebuďme naivní, 3. ledna všichni odjedou a Krumlov zůstane zase prázdný,“ míní David Kopenec. „Stát tu, topit tu a svítit už nebude možné.“ U tohoto stánku lidé nejvíc kupují teplé nápoje – horkou čokoládu, svařené víno, horký punč švestkový, hruškový či vánoční.“

Hej mistře! se neslo kostelem v podání Perchty, Dana Hůlky a dalších sólistů

Pro návštěvníky je otevřený i stánek s dřevěnými hračkami. „Je to moc špatný, byznys kvůli covidu celkově moc nejde,“ nemá radost prodejce Vladimír Gadžakov, který přestože je po Vánocích na náměstí vytrvá až do neděle. „Uvidíme, co bude, ale je to těžké, moc těžké,“ povzdychl si.

Stánek s klobásami, bramboráky a bramborovými lupínky v podobě spirály nouzi o zákazníky nemá. Přesto má prodejce Josef Hašek z Českých Budějovic ke spokojenosti daleko: „Je to špatný. Mělo být otevřeno celý měsíc. Obchoďáky byly otevřené, tam byly mraky lidí, a tady, když se sejde sto lidí, tak je to moc? Klidně mohlo být otevřeno celý měsíc. Lidí je tu teď málo, je menší zájem, proticovidová opatření nás zabrzdila. Cizinci tu sice také chodí, ale nekupují. Budeme se tu snažit vydržet, dokud to půjde. Čekáme, co nám vláda zase připraví. Sortimentu máme dost, ale zákazníků málo.“

Ukázalo se, že bylo dobře, že v Krumlově stánky na náměstí po vyhlášení nouzového stavu hned nezmizely. „No, jenom doufáme, že vedení města bude trochu uznalé a že nám ten zábor plochy náměstí nenechají uhradit v plné výši, když tu ty stánky stály bez užitku,“ podotkl Martin Lobík. „Snad se nějak domluvíme.“