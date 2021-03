Po roce Vimperk opět zhasíná svoje památky

autor externí autor externí





První ročník Hodiny Země se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa. Od roku 2010 se koná i v České republice.

Vimperský zámek při nočním osvětlení. | Foto: Jakub Hromas

V loňském roce se do ní zapojilo 124 obcí, včetně 8 statutárních měst a 62 firem. Např. v Praze postupně, po minutě zhaslo 10 pražských dominant, od nejstarší Strahovského kláštera ze 12. století po památník obětem komunismu z 21. století. V Olomouci zhasla radnice a Sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí, v Ostravě Most Miloše Sýkory a radniční věž. Zapojilo se i rekordních 3 500 jednotlivců. Připojte se také k Hodině Země. Zhasněte v sobotu 27. března ve 20.30 hodin a ukažte, že chcete zdravou přírodu, na kterou se všichni můžeme spolehnout. Naléhavě potřebujeme stabilní klima. Spojme se a zastavme úbytek přírodní rozmanitosti. Chraňme přírodu. Je naším největším spojencem v boji proti globálnímu oteplování a je nezbytná pro naše přežití a dobrý život všech. Jakub Hromas, Český svaz ochránců přírody Šumava Vimperk