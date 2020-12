Beznaděj a chvílemi i vztek pociťují hospodští v Prachaticích. „Musíme zavřít v osm, přes okýnko prodávat alkohol nesmíme a do hospody můžeme pustit pětadvacet lidí. To nás fakt nemůže uživit,“ konstatuje Hana Smékalová z prachatického Lockalu U Jelena a dodává: „Úplně zavřít nemůžeme, snažíme se přežít.“ Nejen Lockal U Jelena má tržby na historickém minimu.

Všechny hospody a bary počítaly s tím, že se jim „tak nějak“ dorovnají ztráty z jarního lockdownu při vánočních večírcích, přilepší si prodejem punče při adventních nedělích nebo trzích. „A není vůbec nic. Takže máme otevřeno a snažíme se přežít. Na obědy lidé zatím chodí, ale i těch je méně,“ hodnotí Hana Smékalová s tím, že od středy zákazníci přijdou na pivo jen minimálně, protože to prostě nestihnou. „Přijdou večer v sedm a za hodinu aby zase šli, to už nepřijde nikdo. Lidé shání vánoční dárky, nemůžou chodit do hospody ve čtyři,“ uvažuje.

AKTUÁLNĚ: Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová doplnila, že krizové opatření vlády se vztahuje na veškeré provozovny stravovacích služeb, tedy včetně stánkového prodeje. "Provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť se omezuje tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně čtyři metry, umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat alkoholické nápoje a zakazují se stoly a místa k sezení," vyjmenovala.

LIDÉ RUŠÍ REZERVACE

Stejný názor sdílí Věra Roučková, majitelka restaurace Almara. „Připadá mi, že tam mají kolo štěstí, tím točí a pak to vyhlásí,“ hodnotí nové nařízení ministra zdravotnictví. Podle Věry Roučkové šly tržby tak razantně dolů, že už snad ani níž jít nemohou. „Když lidé mohli posedět aspoň do deseti hodin, tak to mělo nějaký smysl. Teď už večer nedorazí vůbec. Přijít na večeři nestihnou,“ popisuje s tím, že Almara zůstane otevřená do osmi večer. „Máme tu pár hotelových hostů, ale nikdo další nepřijde. Rezervace, které si naši zákazníci vytvořili minulý týden buď ruší, nebo posouvají na dřívější hodinu, aby alespoň chvíli mohli posedět,“ říká Věra Roučková.

BARY MAJÍ SMŮLU

Ještě větší pocit zmaru mají majitelé večerních podniků. Barmani to podle svých slov mohou rovnou zabalit. „Máme otevřeno od tří, ale je jasné, že ve tři nikdo nepřijde. Tenhle stav je neudržitelný,“ hodnotí Jaroslav Šimek, spolumajitel prachatického Clubu Byblos.