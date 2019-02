Stožec – Unikátní dřevěná stavba pod Stožeckou skálou, která měla pro generace Šumaváků obrovský význam, je opravená.

I když nadále zůstává vstupní mříž do kaple uzamčena, oprava Stožecké kaple skončila. Zbývají už jen poslední detaily. Cedulky upozorňující veřejnost na opravy tak už mohl starosta Martin Černý v pátek sundat. | Foto: Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Minulý týden ji odborná firma předala po rozsáhlých stavebních úpravách ve stavu, který by měl Stožeckou kapli ochránit a zachovat pro další generace. Výsledek si nepochvaloval jen starosta Stožce Martin Černý, který se těšil, že bude moci stejným nožem, kterým před opravami zjišťoval rozsah poškození dřevomorkou u nosných sloupů, odstranil cedulky upozorňující návštěvníky, že kaple je z důvodu rekonstrukce uzavřena.



Hosté, kteří se předání stavby zúčastnili, splnili starostovi i poměrně neobvyklé přání. „Pro příští rok připravujeme otevření kaple pro veřejnost, ale v tuto chvíli není dořešena ochrana nádherné nové dřevěné podlahy. Je to sice zvláštní prosba, ale věřím, že to všichni pochopí," naznačil Martin Černý. Pochopili to všichni, a kdo si chtěl kapli prohlédnout, nechal boty venku a dovnitř vstoupil, stejně jako řemeslníci při rekonstrukci, v ponožkách.



Bez údivu a remcání se zula i rodina Růžičkových z Plzně. „Jsme tu na výletě v okolí a o tom, že se kaple otevírá, jsme se dozvěděli úplnou náhodou, tak jsme se sem vydali," říká hlava rodiny Václav Růžička. „Byli jsme tu naposledy před pěti roky a jsme rádi, že jsme se mohli podívat přímo do kaple, je moc pěkně opravená," pochválil.



Slova chvály na adresu těch, kteří se na opravě podíleli, zazněla také od náměstka ředitele Správy NP a CHKO Šumava Jana Kozla. „Kaple leží na území Národního parku Šumava, dokonce v jeho první zóně. Jsme rádi, že se podařilo skloubit podmínky pro opravu s podmínkami ochrany přírody. K tomuto místu mám nejen profesní, ale i osobní vztah, protože obě mé dcery zde byly pokřtěny a jsem velice rád, že Stožecká kaple je znovu opravena a je potřeba, aby i nové generace Šumaváků k tomuto místu získaly vztah stejně, jako jej měli naši předkové, kteří Stožeckou kapli vybudovali," přál by si Jan Kozel.



Budoucí návštěvníky podle slov starosty Martina Černého prý ale vyzouvání nečeká. „Pro výjimečné situace, kdy bude kaple přístupná veřejnosti, už máme vymyšlené řešení, ale zatím jsme to nestihli," připustil. A slíbil, že při znovuvysvěcení kaple se nebude muset vyzout ani českobudějovický biskup Jiří Paďour.