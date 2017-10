Po marmeládě z Prachatic měla porota „boule za ušima“, ocenila ji hvězdami

Prachatice – Když jako malá holka Jozefína Růžičková z Prachatic vařila marmelády s maminkou a sestrami, ani jí nenapadlo, že by je někdy mohla vyrábět na „kšeft“ a pro celý svět. To se stalo tak nějak samosebou až časem.

Jozefína Růžičková z Prachatic boduje s marmeládami po celém světě.Foto: Kateřina Přibylová

U nich doma se džemy vařily vždycky. „Už jako dítě jsem pomáhala ovoce mýt nebo míchat,“ vzpomíná. Když se pustila do marmelád citrusových, musela to od začátku vyzkoušet sama. A to, že se to povedlo, je jasné z ocenění, které za poslední rok dokázala získat. Letos v březnu to byla dvojitá zlatá medaile ze soutěže World's Original Marmalade Awards. Tam u poroty bodovala marmeláda z červeného pomeranče se šípkem. Tu do soutěže poslala už s etiketou Rose Garden. „Jmenuji se Růžičková, proto se moje firma jmenuje v překladu růžová zahrada,“ vysvětlila Deníku původ názvu. Před několika týdny přišlo další ocenění, tentokrát to bylo v Great Taste Awards 2017, kde fíkovo hruškový džem s bílým karibským rumem získal tři hvězdy, nejvyšší možné ocenění ze soutěže.

Marmeládovou firmu vůbec neměla v plánu. „Myšlenka prodávat visela ve vzduchu až po oceněních v amatérské části soutěže domácností na citrusovém mistrovství světa v Anglii,“ popisuje paní Marmeláda z Prachatic, kam se přistěhovala za manželem, když se jim narodily děti. Z amatérské soutěže totiž získala cenné komentáře, co je dobré a co je třeba zlepšit. To ji „nakoplo“ a přihlásila se do stejné soutěže už pro profesionální prodejce.

A právě tehdy před mistrovstvím světa citrusových marmelád měla na přípravu pouhý víkend, a ta vítězná vznikla stylem: „Hm, co jemného bych mohla ještě ke krvavému pomeranči přidat…“ A byl to šípek.

Do Great Taste musela přihlásit výrobek, který už byl v prodeji, vybrala tedy tři. Fíkovo hruškový džem dostal tři hvězdy, džem šípek s vanilkou získal hvězdy dvě a borůvku s bezinkou, která získala jednu hvězdu, stejně jako klementinková marmeláda.

A právě tenhle džem chutná prý i manželovi. „Pravda, že on ho zkoušel naslano k sýru. Jako první řekl, že je fakt moc dobrý,“ vysvětlila s tím, že právě manžel a maminka jsou hned po Jozefíně Růžičkové hlavními ochutnavači. Maminka ale miluje úplně hořké chutě grepových marmelád nebo též ze sevillského pomeranče. „Škoda, že moji kluci, kterým je sedm a devět, džemům neholdují,“ říká.

Marmelády mají v hlavičce Made in Prachatice a v nabídce je zhruba padesát druhů. Velká část ingrediencí je zase z okolí Prachatic. „Máme štěstí, že jsme u Chelčic a Lhenic. Takže třešně, višně, švestky, hrušky či jablka na čatní mám místní,“ prozrazuje. Jahody nakupuje v Brozanech, meruňky a broskve z jižního Slovenska, kde má příbuzné. „A citrusy? Ty objednávám z BIO farmy ze Sicílie,“ říká.

Kombinace ovoce a chutí je jen a jen na Jozefíně Růžičkové. Prvním vodítkem bývá barva ovoce. „Když uvaříte červené a žluté ovoce dohromady, většinou vznikne nevábná hnědá barva. Proto míchám červené s červeným, a tak. Zbytek je o vyzkoušení kombinací a výsledné chuti,“ ujišťuje. Ona sama nechce hodnotit, která marmeláda z její dílny je pro ni nejlepší. Prý má jednou chuť na jahodovou a jindy zase na fíkovou. „Dělám je, aby chutnaly mně a je super, že si vedou výborně světě,“ doplňuje Jozefína s tím, že zároveň plní podmínky české legislativy. Dává ale méně cukru, než mají standardní marmelády. „Lidem bych poradila, aby se řídili chutí, nebáli se experimentovat a používali místní zralé ovoce, bylinky nebo koření,“ vysvětluje s tím, že konzervanty nejsou třeba. Když je zdravé ovoce, při zavařování se dbá na čistotu, sklenice jsou před naplněním vyvařené, není třeba konzervantů, cukr a pektin to zvládnou.