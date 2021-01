Zachumlaný doprovod na břehu odpočítává čas a zhruba po třech minutách mokří odvážlivci vystupují zpět na břeh. Všem se pokožka během chvilky barví doruda, jako by vyběhli z horké sauny nebo je spálily sluneční paprsky. Dobrá nálada a euforie z plavců a plavkyň přímo tryská. V neděli své koupání pojali stylově. Poprvé se všichni jednotně oděli do pruhovaných retro plavek.

Rychle se převlékli a pak spolu ještě pobyli kolem ohně. Parta otužilých a otužujících se nadšenců z Vyššího Brodu a okolí se začala společně scházet od začátku listopadu. „Postupně nás přibývá, momentálně je nás zhruba devět,“ říká jedenapadesátiletý Pavel Baštýř z Vyššího Brodu. „Scházíme se každou neděli, je to taková společenská událost. Ale hodně z nás se chodí koupat i přes týden. Já třeba obden, podle toho, jak mám čas.“ Pavel Baštýř se otužuje patnáct let. „Už patnáct let se každé ráno sprchuji studenou vodou. Ale společné koupání je více motivující. Člověk se vyhecuje a je to příjemnější. Jako vše, co člověk dělá ve více lidech. Je to vlastně sport.“

Mezi prvními, kdo nebojácně vstupují do řeky, je i sedmašedesátiletá Vlasta Slípková z Loučovic. „Začala jsem se sprchovat vlažnou a posléze studenou vodou a poprvé jsem sama od sebe vlezla do Lipna 3. října,“ vyprávěla. „Později jsem zjistila, že ve Vyšším Brodě jsou lidé, kteří se chodí koupat pravidelně. Tak jsem se přidala. Koupali jsme se v řece i 25. prosince a na Nový rok. A je to paráda,“ pochvaluje si. „Když do vody lezu, je to studený,“ přitakala. „Jdu dál a dál, potopím se, za chvíli je mi teplo a když pak vylezu z vody, je mi strašně fajn a mám skvělou náladu. Také jsem si dřív myslela, že bych něco takového nezvládla. Ale dá se to. Je to o vůli a zvyku.“

Plynulý vstup do ledové vody je nutností. „Je třeba jít pomalu, ale bez zastávky a pořádně dýchat,“ vysvětluje Pavel Baštýř „Jakmile se člověk zastaví, začne promrzat od nohou a prstů. Protože, jak tělo reaguje na teplotní šok, stáhne veškerou krev z prstů a končetin dovnitř těla, kde chrání vnitřní orgány. Proto mnohem rychleji zebou nohy a prsty.“ Také Pavel Baštýř potvrzuje, že po ledové koupeli člověka zaplaví nepopsatelně příjemné pocity. „Fakt je to dobrý. Když vylezete ven, je vám o deset let méně. Je to úžasný pocit. Tělo se pořádně probudí a oživí, je to sport, takže se vyplaví endorfiny, adrenalin, člověk se cítí takový nabušený, spokojený, je to takové jako znovuzrození.“

To zřejmě objevují další a další lidé, neboť otužujících se plavců poslední dobou obecně rychle přibývá. „No, je to teď taková móda,“ souhlasí Pavel Baštýř. „Myslím, že to způsobil i covid. Lidé začínají myslet na své zdraví, a na to, jak se bránit. Otužování zvyšuje imunitu, ´nakopává´ tělo, člověk je pak méně nemocný a víc odolný vůči virům a bakteriím. Ale je k tomu třeba přistupovat jako ke každému sportu, takže lidi musí brát v potaz svůj zdravotní stav.“