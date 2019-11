Pro leckterého laika je to možná překvapivá zpráva: kousek jižně od Českého Krumlova žije v přírodě vlk obecný, po medvědovi hnědém naše druhá největší šelma. „Nedávno jsem ho viděl na louce nad rybníčkem u naší chalupy,“ svěřil se, jen tak mezi řečí, Josef Amcha z Kaplice, činovník Okresního mysliveckého spolku Český Krumlov. „Byl jsem tam se synem a najednou koukáme, projde tam vlk. Kolegové ho mají dokonce vyfoceného.“

Že to tak je, potvrdil Jaroslav Pojsl z Rožmitálu na Šumavě, zemědělec a myslivecký hospodář v jedné osobě: „Viděli ho tu už asi před pěti lety, při lovu. Podle jednoho hosta z Rakouska by to měla být vlčice. Tam s vlky mají víc zkušeností, a tak to poznají lépe. Něco tehdy hledala na louce a pak odešla. Pohybuje se na území asi čtyř, pěti tisíc hektarů.“

Záhadou je, kde se tu vlk vzal. „Je to smečkové zvíře, které smečku neopouští. Možná ho tu někdo vypustil z chovu, to ale nevíme, ani jsme se nesnažili získat vzorek chlupů či trusu kvůli DNA.“ Jediné opatření, které proti vlkovi myslivci dělají, je střelba do vzduchu. „Je přísně chráněný, takhle ho alespoň nutíme nezůstávat na jednom místě,“ dodává Jaroslav Pojsl. Že to je stále jeden a tentýž jedinec, si myslí proto, že kdyby jich bylo víc, spojí se do smečky a byli by vidět společně.

On sám vlka zatím viděl jen na snímku z fotopasti. „Asi čtrnáct dnů nato ho viděli kolegové termovizí v noci, to bylo asi o čtyři kilometry dál.“

Sám viděl už párkrát rysa a jednou také losici s losíčetem. Deníku poskytl fotografie obou těchto zvířat. „Na rysa kolega nastražil fotopast cíleně,“ vysvětluje Jaroslav Pojsl. „Na cestě byly vidět stopy zápasu srnce ve sněhu. Kolega šel po stopách a našel ho strženého, provazem ho přivázal ke stromu, na místo připevnil fotopast. Rys, možná byli dokonce dva, se k srnci vracel ještě tři dny, než ho sežral. Mrzlo, a tak maso vydrželo čerstvé.“

Vlčí smečka by byl problém

Podle Jaroslava Pojsla vlk do naší kulturní krajiny nepatří. „Pokud jsou ve smečce, jdou i do hospodářských zvířat a trhají je,“ říká. „Dělají to velmi nehumánním způsobem, kdyby se takhle choval člověk, půjde sedět za týrání zvířat. Rys zabíjí rychleji a humánněji. Má sofistikovanější způsob lovu, jelikož je to samotář a je na rychlý lov odkázaný. Vlci loví ve smečce a zvěř víc štvou, není to klidný lov. Jsou schopní ji uštvat.“

Vlci jsou na jihu Čech jsou pravidelně pozorováni od roku 2015, a sice na Šumavě, v Pošumaví a Novohradských horách. V r. 2017 se prokázalo, že v centrální části Šumavy žije celá smečka. V roce 2018 byla potvrzena reprodukce na Třeboňsku. S migrujícími jedinci se můžete vzácně setkat téměř po celém území Česka.



Agentura ochrany přírody a krajiny ČR