Začátkem měsíce si nejprve prošel podzimní virózou. Po konzultaci se zaměstnavatelem a lékařem pak tedy pracoval s rouškou. Tým, který připravoval novinku, ale přestal zkoušet pro pozitivitu jednoho ze členů. Skupina se připravovala doma a o týden později šla na testy. Jiří Untermüller se tak dozvěděl, že je pozitivní. „Měl jsem lehčí formu, zvýšenou teplotu, pokašlával jsem, bolely mě klouby,“ líčil s tím, že tyto problémy však na podzim mívá.

Izolaci snášel herec dobře. „Na jaře jsme byli doma o moc déle,“ vzpomíná. Herci tehdy karanténu dodržovali poctivě a nestýkali se spolu. Jiří Untermüller tentokrát strávil doma 14 dní. „Stále jsem měl co na práci,“ řekl k tématu nuda. Kontakt s lidmi udržoval přes telefon. Okolí mu pomáhalo. „Kolega mi nechal nákup za dveřmi, nabídla se i sousedka, že mi nakoupí. Lidi jsou hodní,“ chválil si vstřícnost druhých. Po izolaci plánoval Jiří Untermüller pomáhat s trasováním kontaktů.

Co by vzkázal lidem? "To, co teď vidím jako nejdůležitější pro všechny, je uvědomit si svou osobní odpovědnost a potřebu sebekázně. Jako naši povinnost vnímám snahu chránit své zdraví a tím i zdraví druhých. Jako povinnost vlády vnímám kroky k vyrovnání vedlejších účinků léčby pandemie omezováním života společnosti, tedy sanovat v první řadě poškození jednotlivého občana. Shrnuto pro všechny: mějte sebekázeň a osobní odpovědnost, a nerozčilujte se, tím prokážete svému zdraví největší službu."

Kam mířily jeho kroky, když to bylo možné, nejdříve? „Do Branišovského lesa, abych se nadýchal čerstvého vzduchu a dal tělu pohyb, schází mi procházka,“ plánoval. Nyní se však bude držet kromě nutných cest na nákup doma a udržovat v paměti texty her, dokud ho nepovolají zpět do divadla. O své aktivity s dětskými představeními ale přišel. „Ještěže mám pojistku v divadle, ti na volné noze jsou na tom tragicky,“ myslí si Jiří Untermüller.