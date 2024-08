Co se stalo? Chovatel loveckého psa třikrát po sobě musel navštívit se svým chlupatým miláčkem veterinárního lékaře a diagnóza byla jasná: otrava. Jen se dlouho nedařilo objevit zdroj.

"Nakonec jsme zjistil, že se k nám ze sousední zahrady dostali slimáci, které soused trávil modrými granulemi. Pes si živých ani mrtvých slimáků normálně ani náhodou nevšimne, ale když se na vedru začnou rozkládat, tak už mu psovi smrdí jako mršina a sežral je. No a bylo. Po třetí otravě budeme rádi, když fena bude trochu zdravá a nezanechá to na ní velké zdravotní následky, o nákladech na veterináře nemluvě," naznačuje chovatel s tím, že se jednalo o fenu, kterou připravoval do chovu.

Cesta do Evropy: Plzák španělský, jak se správně oranžové slizem obalené monstrum nazývá, se dostal ze severní části Pyrenejského poloostrova do západní Francie a jižní Anglie. Rostlinným materiálem a odpady byl pak v padesátých letech minulého století zavlečen do velké části Evropy. V České republice se plzák španělský poprvé objevil v roce 1991.

Rozmnožování

Plzák španělský dorůstá 8 až 12 centimetrů. Jeden jedinec dokáže naklást až 230 vajíček. Plzák španělský je hermafrodit. Při kopulaci se oba jedinci vzájemně oplodní a oba pak kladou vajíčka. Mladí jedinci se líhnou nejdříve po 38 dnech.

Invazivní slimák - plzák španělský je postrachem všech zahrádkářů a pěstitelů. | Video: Deník/Lenka Novotná