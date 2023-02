Ples ZUŠ tradičně zahajuje orchestr ZUŠ Volary V – Band, který pod taktovkou umělecké vedoucí Kateřiny Pavlíkové předvedl jako tradičně pěkný program. Závěrečný potlesk si vyžádal přídavek a po něm již propukly oprávněné ovace. Hudební soubor V- Band opět ukázal, jak mu to ladí a hraje.

Pak už ale Martin Vaverka frontmen hudební skupiny Friends, která na plese hrála, pozdravil tanečníky, kteří zaplnili společenský sál do posledního místa. Ředitel volarské Základní umělecké školy Vít Pavlík poděkoval za hojnou účast. "Jsem rád, že se opět setkáváme a snad již zákazy a omezení společenských akcí nebudou opakovat a budeme se jen bavit a užívat života," pozdravil všechny přítomné s přáním hezké zábavy.

A potom se již zpívalo a tančilo. Tradičně na plese ZUŠ Volary výborná nálada a byla to opravdu skvělá jízda. Martin Vaverka se zpěvačkou Markétou Bednářovou a skupinou Friends to vzali od začátku pěkně zostra. Tanečníci se vrátili do osmdesátek a devadesátek minulého století až do současnosti a tančilo se téměř bez přestávky. A nálada byla výborná.

Ladislav Beran