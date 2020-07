V sobotu se u Schwarzenberského kanálu setkaly dva projekty, a to 5. Hiršperské slavnosti spolku Svobodný Hiršperk a Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu folklorního souboru Libín-S Prachatice. Většina účastníků dorazila na kolech.

„Jsem plavební ředitel a nyní vás určím do funkce plaveckých učňů. Mám tady takový lovecký tesák a tím vás, milé děti, budu pasovat. Vendelíne z Hrusic, poklekni na koleno přede mnou,“ prohlásil slavnostním hlasem Hynek Hladík, spoluzakladatel expozice o šumavském plavení dřeva KANÁL EXPO. Děti, které pomáhaly házet polena do vody si odnesly diplomy a učebnici plavení dřeva.

V sobotu byla ukázkou plavení palivového dřeva zahájena 23. novodobá plavební sezona na Schwarzenberským kanále. Ta byla letos kvůli koronaviru posunuta o několik měsíců. „Jen dneska neplavíme jako kdysi až do Vídně, ale jenom kousek. To dnešní dřevo doplavalo zhruba 191 sáhů, to znamená necelých 400 metrů a tam dřevo plavci z Jeleních Vrchů zase vytahovali,“ vysvětlil Hynek Hladík.

Během léta mohou lidé vidět ukázky plavení dřeva ještě 5. srpna v Rakousku u potoka Schönbach poblíž Lipenské přehrady. V neděli 16. srpna se bude plavit dřevo znovu na Jeleních Vrších. Ukázka tradice plavení dřeva bude součástí větší folklorní akce. Závěr plavební sezony letos můžeme očekávat 19. září. U hraničního potoka Ježová se setkají čeští i rakouští plavci.