Po úvodním tanci Bavorov dorazili i další dva aktéři – obec Nová Pec zastoupil Pavel Okřina a rakouskou kulturní iniciativu Sunnseitn Gotthard Wagner.

Letos Pavel Okřina v zastoupení starosty Martina Hrbka předal docela velký parohový knoflík, který by jistě byl spíše pro parádu k našití, ale také mysliveckou brož k zavěšení na krk místo kravaty. Gotthard Wagner zůstal na pódiu i poté, pozval si ještě dva muzikanty, kteří s ním přijeli z Rakouska, tenhle ne příliš velký orchestr - housle, bicí a basa má název Wiadawö. Po chvilce se k nim přidala ještě houslistka Slávka z kapely Libín-S Prachatice. Ptal jsem se, jak se nyní toto hudební těleso jmenuje, Gotthard prohlásil, že Wiadawö s hostující hvězdou Slávkou. Zahráli i pomalejší valčíček k tanci. Napřed tancovali jen Libíňáci, pak si došli i pro tanečnice a tanečnice z řad diváků.

Dál už byl program v režii souboru Libín-S Prachatice. Do prvního bloku před plavením dříví zařadili i taneční pásmo, které je už řadu let u plavebního kanálu skoro povinností - Plavci. Připomíná, že před těmi dvěma stovkami let, kdy se plavilo šumavské palivové dřevo Schwarzenberským plavebním kanálem k řece Große Mühl a po ní k Dunaji, aby pak bylo dopraveno pro císařské hlavní město Vídeň. V Untermühl na břehu Dunaje bylo třeba pro vytahování dřeva z vody a pro jeho přípravu na další dopravu 300 až 350 dělníků. Tolik jich v okolí nebylo, proto pravidelně přicházely celé skupiny mladých mužů a žen z jihočeského Prácheňska, aby tvrdě pracovali od časných hodin do večera. Večer, k překvapení ředitele panství Český Krumlov, vytáhli z domova přinesené housle, citery i tehdy v Čechách ještě obvyklé dudy. A hrálo se, zpívalo a tancovalo. A přitom tanec není tím nejlepším způsobem k odpočinutí unavených údů. Ale v pět ráno stáli již opět na svých místech, nebyly na nich vidět stopy dlouhého večera a krátké noci, opět tvrdě pracovali.

Libín-S Prachatice na přání pana volarského faráře Karla Faláře zařadil do programu navíc taneční pásmo Ta ždíkovská fara. "Pan farář taky rád, s kuchařkou jí salát…" Před půl třetí plavební ředitel již povídal divákům o historii Schwarzenberského plavebního kanálu. Když už v kanálu bylo dost vody, přečetl svůj první plavební rozkaz. P. Karel Falář požehnal nadcházející 25. novodobé plavební sezóně, Hynek Hladík dal malým plavcům pokyn ke vhození připravených štěpin a za chvíli se dřevo na hladině zkaleného proudu vody vydalo ke svému cíli. Po plavení hrála kapela Libín-S Prachatice před stodolou. Postupně se vracející malí plavci převzali v malém ceremoniálu s loveckým tesákem z rukou plavebního ředitele diplom, učebnici a premiérově i placku plaveckého učně.

Dole na pódiu bylo k vidění i pásmo Soumaři, které prachatický soubor věnoval svému městu a připomněl dávnou obchodní stezku - Zlatou stezku, po které se do Čech z Pasova vozila sůl. Když pak libínští zahráli rozlučkové V Prachaticích, nezbylo plavebnímu řediteli, aby prohlásil 25. novodobou plavební sezónu za zahájenou, poděkoval divákům, muzikantům, tanečníkům, plavcům za pěkné odpoledne.

Další termíny akcí projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanál 2022:

25.06.2022 JELENÍ VRCHY – ukázka plavení dříví, zajišťuje Libín S Prachatice, 14:00 setkání s plavením dříví po plavení: předání diplomů a plaveckých učebnic novým plaveckým učňům

16.07.2022 JELENÍ VRCHY – ukázka plavení dříví – Hiršperské slavnosti s ukázkou plavení dříví, program občanů Jeleních Vrchů a obce Nová Pec, zajišťuje obec Nová Pec program občanů Jeleních Vrchů a obce Nová Pec, 14:30 setkání s plavením dříví po plavení: předání diplomů a plaveckých učebnic novým plaveckým učňům.

03.08.2022 U POTOKU SCHROLLENBACH (A) – ukázka plavení dříví a hornorakouské lidové kultury, zajišťuje Tourismusverband Böhmerwald, 13:30 setkání s hornorakouskou kulturou, 14:30 setkání s plavením dříví po plavení: předání diplomů a plaveckých učebnic novým plaveckým učňům.

14.08.2022 JELENÍ VRCHY – Jelenovršské slavnosti s folklorem a ukázkou plavení dříví, zajišťuje Libín S Prachatice, 13:00 zahájení, setkání s folklorem, 14:30 setkání s plavením dříví, po plavení: předání diplomů a plaveckých učebnic novým plaveckým učňům, 15:00 setkání s plavením dříví, doznění.

20.08.2022 U ROSENAUEROVY KAPLIČKY KORUNOVÁNÍ PANNY MARIE – poutní mše svatá. Zajišťuje farnost Volary, 14:00 setkání s modlitbou při plavecké poutní mši svaté, celebruje P. Karel Falář.

03.09.2022 U ROSENAUEROVA POMNÍKU NEDALEKO BAVORSKÝCH HRANIC – Vzpomínání na Josepha Rosenauera, zajišťuje Libín S, 14:00 vzpomínání na Josepha Rosenauera, stavitele Schwarzenberského plavebního kanálu a plavebního ředitele.

17.09.2022 U HRANIČNÍHO POTOKU JEŽOVÁ (CZ/ A) – Závěr 25. novodobé plavební sezóny s folklorem a ukázkou plavení dříví, zajišťuje Libín S, 13:00 zahájení, setkání s folklorem, 14:30 setkání s plavením dříví, po plavení: předání diplomů a plaveckých učebnic novým plaveckým učňům, 15:00 setkání s plavením dříví, doznění.

Původně plánovaná ukázka plavení 11.06.2022 u hraničního potoku Pestřice / Rothbach mezi Zadní Zvonkovou a Sonnenwaldem byla zrušena z technických důvodů (nevyhovující stav plavebního kanálu na české straně). O zrušení rozhodl rakouský partner – Tourismusverband Böhmerwald. 11.06.2022 bude možné se na hranicích u hraničního potoku Pestřice / Rothbach od 14:00 hod, setkat s plavebním ředitelem Hynkem Hladíkem a povídat si o historii, současnosti i budoucnosti Schwarzenberského plavebního kanálu. Změna programu je vyhrazena! Program může být upraven z organizačních a finančních důvodů!

Hynek Hladík