České Budějovice – Koalice a opozice v budějovickém zastupitelstvu vedou další slovní válku kvůli chystané stavbě sportovního centra Dlouhá louka. Tentokrát je to kvůli nedostatkům v projektové dokumentaci na vodovod a kanalizaci pro halu.

Krajský úřad zrušil v přezkumném řízení stavební povolení na vodovod a kanalizaci a vrátil ho k novému projednání. Ale jedná se jen o vedlejší stavbu, povolení na halu samotnou platí.

Podle opozičního zastupitele Martina Kuby (ODS) v projektu nebyly dobře vypořádány věci týkající se požárně bezpečnostního zajištění haly.

„Jen to dokazuje, co říkáme dlouho. Že projekt je špatně připraven. Šije se horkou jehlou a koalice nesmyslně tlačí na to, aby se rychle začalo stavět, ačkoli není schopna ani projekt připravit,“ uvedl pro Deník Martin Kuba. Dodal, že rozhodnuti krajského úřadu bylo známé už před termínem, na kterém rada města vypsala výběrové řízení na zhotovitele stavby. „Není mi vůbec jasné, jak mohou vypsat výběrové řízení na takovou stavu bez všech platných povolení,“ diví se Martin Kuba a míní, že postup koalice v teto věci je motivován něčím jiným než zdravým rozumem.

Náměstek primátora František Konečný (ANO) ale pochyby o postupu rady města odmítá.

KAPACITA PŘÍPOJKY

Problém byl podle informací Deníku v tom, že neodpovídá kapacita vodovodní přípojky v projektu reálné situaci v místě. A František Konečný upozorňuje, že hasiči vydali nové stanovisko, že i tak projekt splňuje nároky na požární bezpečnost. „Není to zásadní věc, hasiči se vyjádřili, že to není problém,“ říká František Konečný.

Jenže nové stanovisko bylo k dispozici až v průběhu přezkumného řízení a krajský úřad se přiklonil k názoru, že by stavební povolení na tuto doprovodnou stavbu mělo být projednáno celé znovu.

Podle náměstka primátora Františka Konečného tedy budou znovu připraveny podklady pro vydání stavebního povolení. Jde v podstatě o administrativní úkon, který by měl být hotov v řádu týdnů.

MĚSTO POČKÁ

Až město získá nové povolení, chystá se vypsat výběrové řízení na firmu, která by halu postavila. František Konečný tak odmítá, že by rada vypsala výběrové řízení bez všech potřebných stavebních povolení. „Mohli bychom výběrové řízení vypsat okamžitě,“ říká náměstek primátora s tím, že zákon to dovoluje. „Dohodli jsme se ale v radě, že bude vypsáno, až bude vydáno nové stavební povolení,“ doplňuje František Konečný.

Práce na nové hale, která má vzniknout na místě stávajícího sportovního stánku na Dlouhé louce chtělo město původně zahájit ještě letos v létě a akce měla trvat dva roky.