Navzdory zavřeným hospodám a nižším prodejům piva neztrácejí ve vlachovobřezském Panském pivovaru pozitivní pohled na podnikání i návrat k normálu. Radek Arnošt a jeho tým z Panského pivovaru se mentálně připravili na to, že české restaurace se otevřou až v lednu.

„Ač jsou hospody největším distribučním kanálem piva Březí koza, nehroutíme se. Věřím, že nám tenhle stav pomůže a vyburcuje nás k novým mož᠆nostem v podnikání. Já tomu věřím,“ tvrdí. Vlachovobřezské pivo se prodává dál, ačv menším měřítku. „Naše hospody jsou stále našimi odběrateli, pivo buď prodávají přes okénko, nebo dávají k polednímu menu,“ hodnotí s tím, že přímo v Panském pivovaru je možné Březí kozu koupit. „Nejvíc jdou patnáct᠆ilitrové sudy. K dispozici má᠆me také třičtvrtělitrové lahve a po zkušenosti z první koronavirové pauzy jsme připravili i pětilitrové demižony,“ popisuje s tím, že Březí kozu si zákazník z pivovaru v plastu neodnese.

To, že by vlachovobřezské pivo skončilo v odpadu, nepřipadá v úvahu. „Máme technologii na vysoké úrovni. Dovolí nám pivo zachladit tak, aby vydrželo,“ ujišťuje. Poraženeckou náladu si vůbec nepřipouští. „Trh se změní. My to musíme ustát,“ věří Radek Arnošt