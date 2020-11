Vzhledem k tomu, že naše vedení chtělo, abychom jako pedagogický sbor učili všichni jednotně, museli jsme si všichni zvyknout na stejné požadavky a podmínky pro učení online. I když se zpočátku většina z nás bála, jaké to bude, měli jsme od vedení velikou podporu. Zařídili nám vše, co jsme k distanční výuce potřebovali, ať už se jednalo o techniku, prostor či motivaci, která byla pro některé z nás v tuto chvíli více než důležitá.

Bylo velikým překvapením, jak to krásně zafungovalo. Nejen, že alespoň trochu ulevíme rodičům, kteří mají své práce dost, ale i radost dětí, které stále ještě na prvním stupni mají zájem o to vidět paní učitelku a povídat si s ní nejen o učení, byla obrovská. To je to, co na distanční výuce dokážeme, krom společné výuky, mnozí ocenit. Kontakt s dětmi. Děti oceňují i to, že vidí své spolužáky a mohou si popovídat o věcech, kterým ani paní učitelka nerozumí, a tak, když odejdeme ze třídy na krátkou přestávku, je slyšet z mikrofonu hluk a ševel dětí, které jsou plny zážitků a potřebují je okamžitě sdělit ostatním kamarádům. Věříme, že i pro rodiče, kteří museli rychle obstarat techniku, a ne vždy to pro ně bylo jednoduché, to mělo všechno nakonec smysl.

To jsou důvody proč i přesto, že nemůžeme být s dětmi pohromadě v jedné třídě, že musíme koukat do počítače více než bychom chtěli, shledáváme distanční výuku, jako přínos.

Asi největší odměnou pro nás učitele je, když slyšíme z řad rodičů, že to, co děláme, děláme dobře a že si toho váží. Děkujeme všem za společnou snahu a přejeme všem zdraví a pozitivní mysl.

Olga Michálková