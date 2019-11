Adventní atmosféru by měl letos v Písku podpořit další betlém, tentokrát vyřezávaný ze dřeva. Jeho autorem bude dřevořezbář a písecký rodák Jiří Nekola a přispět na něj může kdokoli.

Jiří Nekola vyrobí pro Písek dřevěný vyřezávaný betlém, který bude stát na Velkém náměstí. | Foto: Archiv Cohiba Musica

Spolek Cohiba Musica, který se každoročně stará o adventní program a stojí za projektem Písecké betlémy, se snaží sehnat prostředky na betlém formou sbírky. Jako bonus dostane dárce fotku v sedle velblouda, keramickou lampičku na Betlémské světlo nebo se může stát patronem některé z postaviček. "Pořízení betlému je nad naše možnosti, proto jsme se rozhodli spolehnout na to, že mezi vámi najdeme dost nadšenců ochotných náš záměr podpořit. Věříme, že když se do projektu zapojíte, bude vás těšit nejen získaná odměna, ale hlavně dobrý pocit, že jste pomohli na svět něčemu, co za to stojí," vzkázal za spolek Cohiba Musica Jan Němec.