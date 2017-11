Písecká obchodní akademie pokračuje v půdní vestavbě

Písek – Obchodní akademie v Písku pokračuje v rozsáhlé přestavbě půdních prostor za desítky milionů korun.

Ta začala loni v květnu a vznikl zde kromě studentského klubu, knihovny a venkovní terasy také bufet, nové toalety, místnost pro výchovného poradce a kanceláře pro vedení školy.

Ve středu 15. listopadu škola předala staveniště, čímž byla zahájena druhá etapa rekonstrukce nevyužitého půdního prostoru. Během následujících jedenácti měsíců by zde měla písecká firma Kočí, která zakázku vysoutěžila za 35,5 milionu korun, vybudovat odborné učebny, kabinety, byt pro začínajícího učitele či učitele v nouzi a především konferenční aulu pro 160 lidí. „Na tu už netrpělivě čekáme nejen my, ale také firmy, které jsou našimi partnery a chtěly by zde pořádat semináře. Těch by se mohli zúčastňovat i naši zaměstnanci, což pro nás bude velice prospěšné,“ poznamenal ředitel obchodní akademie Pavel Sekyrka.

Náklady:

1. etapa: 20,5 mil. korun

2. etapa: 35,5 mil. korun

Získat podporu Jihočeského kraje coby zřizovatele školy bylo podle jeho slov v případě druhé etapy snazší. „Pomohlo, když mohli zástupci kraje vidět výsledek první etapy,“ podotkl.

V říjnu 2018 by mělo být hotovo a bude zbývat už jen třetí – poslední etapa, kterou je dokončení nádvoří školy. Akademie tak chce vytvořit jakýsi středoškolský kampus. „Jsem přesvědčen, že školy v 21. století budou muset jít tímto směrem, tedy nebýt jen vzdělávacím zařízením, ale zároveň i, řekněme, komunitním centrem,“ zmínil ředitel Pavel Sekyrka.

Dosavadní práce prý splnily přesně to, co si škola na začátku předsevzala. „Studenti jakoukoli volnou chvilku tráví v klubovně nebo, když přeje počasí, i na terase. Z toho mám radost,“ doplnil ředitel.

Obchodní akademie je správcem objektu, v němž sídlí také střední zemědělská škola. V loňském roce prošla zásadní rekonstrukcí za 17 milionů korun také školní kuchyně a jídelna včetně vybudování venkovní terasy, kde se mohou studenti i učitelé stravovat.