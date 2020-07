Ačkoli zatím nemají Piráti na kraji žádné zastoupení, rozhodli se kandidovat sami. „Spolupráce se Zelenými na radnici je velmi dobrá, ale na fóru jsme se rozhodli jít do voleb sami. Cítíme se být dostatečně silní“ komentoval Mareš rozhodnutí nepokračovat ve spolupráci se stranou zelených. S těmi šli Piráti do posledních komunálních voleb v Třeboni a v Českých Budějovicích. „ Po volbách vylučujeme koaliční spolupráci s SPD a KSČM,“ dodal. Kampaň jihočeských Pirátů vyjde na 600 tisíc.

Zkušení ze zastupitelstev

Důležitými body pirátského programu je zdravotnictví, šetrná ekonomika, transparentní rozhodování a efektivní správa vedená elektronicky. „Chceme se opřít o zkušenosti z komunální politiky. Na desátém místě kandidátky máme i poslance Lukáše Kolaříka,“ shrnul obsah kandidátky Mareš.

Mezi deseti zveřejněnými jmény jsou celkem dva českobudějovičtí zastupitelé, zastupitel Soběslavi a Písku. Nechybí ani týnský radní Jan Novák na druhém místě kandidátky, který se chce věnovat jihočeské kultuře. „Chceme se zaměřit na digitalizaci místní kultury, aby byla dostupnější“, okomentoval Novák. V otázce otáčivých hledišť podporují Piráti jejich zachování na místech, kde jsou.

„Najdeme další finanční možnosti,“ slibují Piráti

„Jsme proti privatizaci nemocnic, chceme zachovat jejich bohatou síť, zkvalitnit prostřední porodnic, zlepšit dostupnost zdravotní péče ve všech segmentech,“ představil hlavní body programu lékař Mareš. Vedle zdravotnictví pokládají Piráti za důležité změnit hospodaření kraje. „Podle naší analýzy se 25 procent veřejných prostředků vynakládá zbytečně. Po tomhle období budeme počítat každou korunu, chceme se na to zaměřit,“ doplnil Novák.

Cílem strany je udržovat krajský rozpočet dlouhodobě vyrovnaný. „Některé prostředky jsou vynakládány v nesouladu s prodejní cenou položek. Je třeba posuzovat, co se dá pořizovat levněji. V rámci investic je důležité pohlížet na to, jestli jsou nezbytné. Ostatní se dá odložit,“ přiblížil písecký zastupitel za Piráty Josef Soumar.

Vyřešit dlouhodobě neřešené

„Kraj má z našeho pohledu plno deficitů, které jsou dlouhodobě neřešené,“ zkritizoval Mareš. Velký nedostatek vnímají Piráti v transparentnosti. „Budeme usilovat o zlepšení transparentnosti krajem zřizovaných organizací. Můžu zmínit dvě - Jihočeská centrála cestovního ruchu, která se svými velkými prostředky nehospodaří tak transparentně, jak by mohla. Druhá je Správa a údržba silnic,“ zmínil lídr kandidátky. Podle něj je oblast stavebnictví nejnáchylnější k předražování a chybí soutěže, ve kterých by se firmy o zakázky ucházely.

Velkým tématem zastupitelstva po volbách bude budoucnost letiště. „Kraj ani město by nemělo provozovat letiště. Otázkou je, zda vůbec existuje někdo, kdo by ho provozovat mohl a byl v plusových číslech. Investovalo se 1,2 miliardy, aniž by někdo přemýšlel, jak se bude letiště používat,“ doplnil soběslavský zastupitel Martin Kákona. Podle Pirátů oslovil kraj málo potenciálních zájemců. Pokud by nový provozovatel použil letiště jen pro dopravu carga, postaví se Piráti proti. „Je nepřijatelné, aby tady za tolik peněz lítalo cargo,“ uzavřel Lukáš Mareš.