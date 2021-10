Jaké jsou vaše první pocity, když ještě před koncem sčítání bylo jasné, že ANO nevyhraje?

Lukáš Kolářík: Mám obrovskou radost, že se naše předpoklady splnily. Výsledek voleb jasně ukazuje, že lidé v České republice chtějí demokratickou vládu, kterou jim koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti a Starostové zaručují.

Cítíte nějaké osobní zadostiučinění, že Andrej Babiš neuspěl? Jako poslanec jste několikrát naznačil, že jednání s ním nejsou lehká a že vás, tedy Piráty, nebere vážně.

V tomto směru jisté zadostiučinění cítím. Nejen Andrej Babiš, ale celé ANO se k nám nechovalo zrovna férově. Spíše přezíravě, což je ještě slušný výraz.

Koalice Pirátů a Starostů získala 37 mandátů, ale z toho Piráti jen čtyři. Trochu asi zklamání, nebo ne? V roce 2017 jste jich měli 22. Doplatili jste na kroužkování kandidátů, protože voliči upřednostnili vaše koaliční partnery.

To jistě, ale jak už zaznělo od předsedů Ivana Bartoše i Víta Rakušana, šli jsme do voleb jako rovnocenní partneři a v případě neúspěchu i do opozice.

Nemáte tedy strach, že by Starostové mohli chtít víc, i když jste podepsali koaliční dohodu? Neboli, s jídlem roste chuť a Starostové mají evidentně více důvěry než Piráti.

Ne, z toho strach nemám. Věřím, že k ničemu takovému nedojde.

Vy osobně jste čekal větší úspěch Pirátů?

Víceméně čekal. Ale vzhledem k dost destruktivní kampani ze strany Andreje Babiše vůči Pirátům jsem byl skeptický a čekal dva mandáty pro nás a jeden pro Starosty.

Čím si vysvětlujete obrovský úspěch a vítězství koalice Spolu?

Měli dobře sestavený plán a přesně rozdělené regiony. Odvedli skvělou práci.

Jenže poslední slovo bude mít prezident Miloš Zeman. A ten několikrát řekl, že podpoří nesilnější stranu a ne koalici.

To je pravda, ale tyhle volby jsou dost jasný signál od lidí, že chtějí zásadní změnu vlády. Měl by ho brát vážně.

Vzhledem k získaným mandátům skončilo i vaše působení na postu poslance (člen výboru pro bezpečnost a výboru pro sociální politiku, expert na dluhovou problematiku). Skončíte i v Pirátech?

Určitě ne. Začalo jen nové období, nic víc. Jsem členem Pirátů od roku 2013 a budu dál.