„Ve chvíli, kdy byl prostor najednou čistý, obnažily se průchody z jedné terasy na druhou,“ popsala vimperská starostka Jaroslava Martanová začátek úprav Pivovarských teras.

Vedení radnice se proto po diskuzích s lidmi rozhodlo, že peníze, které by stejně vložila do participativního rozpočtu a využily by se po částech do různých koutů města, raději nechala pěkně „nahromadě“ a osloví architekty, aby vytvořili návrh, jak by mohly Pivovarské zahrady v budoucnu vypadat.

„Dostali jsme čtyři návrhy. Komise v pondělí vybrala ten, podle kterého bude zpracován projekt,“ řekla Jaroslava Martanová. Vítězný návrh ale vedení vimperské radnice zatím tají. „S výsledky výběru jsme ještě neseznámili jednotlivé autory, hned poté ho zveřejníme,“ slíbila vimperská starostka (čtenáři ho najdou na www.prachaticky.denik.cz, pozn. aut.).

Její slova doplnil místostarosta Zdeněk Kuncl s tím, že studie, podle které se začne zpracovávat projekt, je první krok. Samotná oprava Pivovarských teras je otázka budoucnosti. „A hlavně dotačních financí,“ upřesnil. Letos se tak do úprav radnice určitě nepustí, první reálný termín je rok 2023.

Jisté je, že půjde o veřejný prostor. Ve všech návrzích se objevují veřejné záchody. „Bude tam možné posezení a setkávání lidí. Plánujeme vyhlídkové plošiny, rychlé občerstvení a pracujeme i s úpravou nedalekého potoka,“ uzavřela starostka.