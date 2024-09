Pietní síň by měla být hotová do 30. listopadu. “V těchto dnech řemeslníci omítají fasády, obkládají zdi v prostorách zázemí pro pietní síň a správu hřbitova. V nejbližší době začnou také tesařské a truhlářské práce na vnitřních podhledech, oknech a dveřích,” okomentoval současný stav pietní síně mluvčí vimperské radnice Milan Brabec s tím, že venkovní fasáda má jednolitý tvar. Uvnitř síně je připraven strop na instalaci podhledů z dřevěných desek. Proskleným stropem bude do síně proudit přirozené světlo.

Pietní síň vznikla jako novostavba na místě původní zchátralé a nevyužívané stavby. Vnitřní plášť zdí tvoří očištěné cihly z původního objektu. V interiéru bude zářit klasická cihla bez omítky a stěny budou natřeny bíle, což ztlumí strukturu přiznané cihlové vyzdívky. Podlaha bude pokrytá tmavou dlažbou. Na pietní objekt navazuje zázemí pro síň i provoz a údržbu hřbitova.

Náklady na výstavbu Pietní síně na Městském hřbitově ve Vimeprku jsou 9,8 milionu korun bez DPH a stavbu provádí vimperská firma GSI Invest, která staví podle projektu vytvořeného Jakubem Vaškem.

Podívejte se, jak bude pietní síň vypadat: